Гороскоп на 28 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно избегать ссор и споров

Гороскоп на 28 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно избегать ссор и споров

День тяжелой энергетики, поэтому самое главное в это время – вести себя максимально осторожно, чтобы не нарываться на неприятности.

Необходимо избегать ссор и споров, не стоит ввязываться в конфликты с посторонними и выяснять отношения с близкими, а также нежелательно тратить деньги – покупки, все как одна, окажутся неудачными. Но самое главное – сегодня лучше не покидать свой дом: в родных стенах никому ничего не угрожает.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 28 июля для Овнов

С негативными мыслями, которые не дадут покоя с самого утра, нужно бороться при помощи активных действий – причем чем больше дел вы запланируете на этот день, тем лучше.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 28 июля для Тельцов

Общение, к которому будут склонять вас окружающие, навязывая телефонные разговоры и переписку в мессенджерах, пользы не принесет, а время и энергию отберет, оставив только усталость и полное бессилие.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 28 июля для Близнецов

Самое главное в общении с близкими людьми – сдерживать эмоции, в противном случае велика вероятность, что они ответят вам тем же, и тогда никому не нужного конфликта избежать не удастся.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 28 июля для Раков

Критика, которая может прозвучать в ваш адрес в этот день, не будет иметь под собой реальных оснований, поэтому не стоит принимать ее близко к сердцу – это серьезно понизит самооценку.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 28 июля для Львов

Рекомендуется быть максимально острожными при общении с людьми, которые предложат быструю и несложную подработку: скорее всего, вы будете иметь дело с мошенниками, решившими поживиться за чужой счет.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 28 июля для Дев

От финансовых операций, даже незначительных, лучше отказаться: малейшая неточность или опечатка может привести к материальным убыткам, на которые вы вряд ли рассчитываете.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 28 июля для Весов

Нежелательно общаться с людьми, вызывающими у вас негативные эмоции, и уж тем более принимать от них подарки – их токсичная энергия негативно отразится на настроении, которое и так оставляет желать лучшего.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 28 июля для Скорпионов

Не стоит давать поспешные обещания, которые вы заведомо не сможете выполнить: это поставит вас в неудобное положение, выбраться из которого окажется не так просто, как кажется на первый взгляд.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 28 июля для Стрельцов

Постарайтесь не принимать близко к сердцу придирки близких людей, которые сегодня могут цепляться к вам из-за каждой мелочи: возможно, они просто хотят привлечь к себе ваше внимание, которого им не хватает.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 28 июля для Козерогов

Важные решения, касающиеся личной жизни, лучше перенести на другое время: сегодня можно поспешить и в результате сделать нечто такое, о чем впоследствии придется серьезно пожалеть.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 28 июля для Водолеев

Общение с токсичными людьми необходимо сократить до минимума – негатив, который вы в результате можете получить, скажется как на моральном, так и на физическом здоровье.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 28 июля для Рыб

Особого внимания потребуют самые уязвимые члены семьи – маленькие дети и пожилые родственники: постарайтесь провести с ними как можно больше времени, сейчас они особенно в этом нуждаются.

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