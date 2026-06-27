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Гороскоп на 28 июня для всех знаков Зодиака: день, благоприятный для серьезных свершений
День повышенной активности, когда от размышлений и раскачки можно, наконец, перейти к решительным действиям.
Несмотря на выходной, можно не браться не только за хозяйственные, но и за профессиональные дела — не стоит упускать благоприятное для серьезных свершений время.
Правда, с блеском выполнить удастся только то, нам чем мы долго думали, и что тщательно и скрупулезно готовили, а вот на экспромты и импровизации лучше не рассчитывать — успехом они не увенчаются.
Овен
Все, что вы сделаете сегодня, уже завтра можно будет успешно презентовать начальству, которое по достоинству оценит ваши успехи, главное — не скромничать, поскольку вас могут опередить менее застенчивые коллеги.
Телец
Пора избавиться от страха, который до сих пор мешал вам идти вперед во всех сферах жизни, и начать действовать смело и решительно — в таком случае позитивные перемены не заставят себя долго ждать.
Близнецы
Ваш козырь в борьбе за достижение целей, которые вы перед собой поставили, –трудолюбие: чем больше усилий вы приложите, тем быстрее сможете зачеркнуть выполненный пункт в плане бытовых достижений.
Рак
Не стоит обижаться на человека, который захочет покритиковать вас за сделанную — домашнюю — работу: выразите благодарность за мнение, но — в силу его необъективности — не принимайте эти слова близко к сердцу.
Лев
Чем бы вы сегодня ни занимались, не надейтесь только на благоприятное стечение обстоятельств — от вашего трудолюбия и усердия тоже много будет зависеть, так что постарайтесь не отлынивать от решения важных задач.
Дева
Работе — даже домашней — не стоит посвящать весь день: о личной жизни тоже стоит подумать, тем более, что вечером можно вместе с любимым человеком приготовить ужин, а потом посмотреть хороший фильм.
Весы
Звезды настоятельно рекомендуют предстаивтелям вашего знака вспомнить о проекте, отложенном в свое время за бесперспективностью — сейчас он может принести вам как известность, так и неплохой заработок.
Скорпион
Неожиданно возникшая ссора поможет вывести на чистую воду человека из вашего ближайшего окружения, который, как окажется, относится к вам совсем не так, как хочет показать, — примите новые знания к сведению.
Стрелец
Не стоит ждать, что: важные для вас вопросы решатся как будто бы сами по себе: чтобы получить желаемое, придется хорошо потрудиться, но и полученные результат оправдает самые смелые ваши ожидания.
Козерог
День благоприятен для начинаний во всех сферах жизни, но, прежде всего, в профессиональной: звезды рекомендуют начать работу над проектом, о котором представители вашего знака мечтали долгое время.
Водолей
Похоже, пришло время действовать — надо перестать сомневаться в правильности своих профессиональных поступков и, уж тем более, отступать от намеченной цели, впоследствии вы пожалеете о потраченном зря времени.
Рыбы
Любые покупки этого дня окажутся на редкость удачными, поэтому не стоит откладывать поход в магазин, впрочем, если в выходной вам не захочется выходить из дома, вы вполне можете сделатьих по интернету.
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