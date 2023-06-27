Гороскоп на 28 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя никого осуждать и обсуждать

Лунные энергии нынешнего дня влияют на человека не лучшим и благотворным образом.
Под их действиями мы становимся мнительными, впечатлительными и, как следствие, уязвимыми перед самыми разными событиями, ситуациями и людьми. Особенно осторожными следует быть с высказываниями – их действие может оказаться пролонгированным, когда что-то скажешь сегодня, а бумерангом оно вернется через несколько дней и даже месяцев. Нежелательно никого осуждать и обсуждать – впрочем, этого не стоит делать не только сегодня, но и всегда.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 28 июня для Овнов
Как бы ни складывались сегодня обстоятельства, ни в коем случае нельзя жалеть себя: это деструктивное чувство не только не поможет решить возникшую проблему, но и усугубит ее.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 28 июня для Тельцов
Представители вашего знака гневаться изволят редко, но метко, и сегодня велика вероятность именно такой реакции на поведение какого-то из окружающих, тем не менее звезды советуют вам сдержаться.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 28 июня для Близнецов
Постарайтесь хотя бы часть дня провести в одиночестве: только так вы сможете сосредоточиться на своих мыслях, а это, в свою очередь, поможет понять, как действовать, чтобы достичь профессионального успеха.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 28 июня для Раков
Выполнить все запланированные на сегодняшние дни дела можно будет только в том случае, если сосредоточиться на работе, не отвлекаясь при этом на пустопорожние беседы и перекуры с перекусами.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 28 июня для Львов
Прежде чем осудить кого-то за предосудительный, как вам кажется, поступок, подумайте о том, что вы не знаете всех обстоятельств, которые этому сопутствовали, а значит, можете ошибаться.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 28 июня для Дев
Несмотря на обязанности, которые существуют у вас перед членами семьи, сегодня лучше общаться с ними как можно меньше – слишком велика вероятность конфликта, который негативно скажется на отношениях.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 28 июня для Весов
День благоприятен для анализа всего, что было сделано в предыдущий период, а также работы над совершенного ошибками, без которых, конечно же, не обошлось: приобретенный в результате опыт окажется ценным.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 28 июня для Скорпионов
Главным качеством, которое вам сегодня необходимо проявить к окружающим вас людям, даже если они вас серьезно раздражают, должно быть терпение – оно позволит не нажить себе врагов.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 28 июня для Стрельцов
В последнее время вас трудно назвать образцом сдержанности, поэтому вам необходимо подумать о том, как вернуть себе душевное равновесие – возможно, нужно немного отдохнуть.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 28 июня для Козерогов
Обязательно помогите тому, кто обратится к вам с просьбой, даже если для этого придется пожертвовать собственными интересами – результаты оправдают любые ваши жертвы.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 28 июня для Водолеев
Ответ на любой – как профессиональный, так и житейский – вопрос даст интуиция, главное – сначала правильно сформулировать вопрос, который вы решите ей задать, а затем внимательно прислушаться к ответу.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 28 июня для Рыб
День – разумеется, если есть такая возможность – необходимо посвятить отдыху, релаксу и восстановлению сил: в ближайшее время они вам понадобятся, так что стоит подготовиться заранее.
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