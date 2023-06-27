Гороскоп на 28 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя никого осуждать и обсуждать

Под их действиями мы становимся мнительными, впечатлительными и, как следствие, уязвимыми перед самыми разными событиями, ситуациями и людьми. Особенно осторожными следует быть с высказываниями – их действие может оказаться пролонгированным, когда что-то скажешь сегодня, а бумерангом оно вернется через несколько дней и даже месяцев. Нежелательно никого осуждать и обсуждать – впрочем, этого не стоит делать не только сегодня, но и всегда.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 июня для Овнов

Как бы ни складывались сегодня обстоятельства, ни в коем случае нельзя жалеть себя: это деструктивное чувство не только не поможет решить возникшую проблему, но и усугубит ее.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 июня для Тельцов

Представители вашего знака гневаться изволят редко, но метко, и сегодня велика вероятность именно такой реакции на поведение какого-то из окружающих, тем не менее звезды советуют вам сдержаться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 июня для Близнецов

Постарайтесь хотя бы часть дня провести в одиночестве: только так вы сможете сосредоточиться на своих мыслях, а это, в свою очередь, поможет понять, как действовать, чтобы достичь профессионального успеха.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 июня для Раков

Выполнить все запланированные на сегодняшние дни дела можно будет только в том случае, если сосредоточиться на работе, не отвлекаясь при этом на пустопорожние беседы и перекуры с перекусами.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 июня для Львов

Прежде чем осудить кого-то за предосудительный, как вам кажется, поступок, подумайте о том, что вы не знаете всех обстоятельств, которые этому сопутствовали, а значит, можете ошибаться.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 июня для Дев

Несмотря на обязанности, которые существуют у вас перед членами семьи, сегодня лучше общаться с ними как можно меньше – слишком велика вероятность конфликта, который негативно скажется на отношениях.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 июня для Весов

День благоприятен для анализа всего, что было сделано в предыдущий период, а также работы над совершенного ошибками, без которых, конечно же, не обошлось: приобретенный в результате опыт окажется ценным.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 июня для Скорпионов

Главным качеством, которое вам сегодня необходимо проявить к окружающим вас людям, даже если они вас серьезно раздражают, должно быть терпение – оно позволит не нажить себе врагов.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 июня для Стрельцов

В последнее время вас трудно назвать образцом сдержанности, поэтому вам необходимо подумать о том, как вернуть себе душевное равновесие – возможно, нужно немного отдохнуть.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 июня для Козерогов

Обязательно помогите тому, кто обратится к вам с просьбой, даже если для этого придется пожертвовать собственными интересами – результаты оправдают любые ваши жертвы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 июня для Водолеев

Ответ на любой – как профессиональный, так и житейский – вопрос даст интуиция, главное – сначала правильно сформулировать вопрос, который вы решите ей задать, а затем внимательно прислушаться к ответу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 июня для Рыб

День – разумеется, если есть такая возможность – необходимо посвятить отдыху, релаксу и восстановлению сил: в ближайшее время они вам понадобятся, так что стоит подготовиться заранее.

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