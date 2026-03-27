Гороскоп на 28 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно найти тех, кому необходима помощь

Поскольку в этом месяце он выпадает на выходной, можно предположить, что они, скорее всего, затронут хозяйство, быт и — особенно! — личную жизнь каждого из нас.

Время также идеально подходит для благотворительности: можно будет найти именно тех, кому помощь действительно — и жизненно — необходима, а также найти средства и возможности для того, чтобы их поддержать.

Овен

Хорошее настроение, которое будет сопровождать представители знака с самого утра, необходимо беречь, не позволяя испортить его никому — ни посторонним, ни, уж тем более, близким и любимым людям.

Телец

Хороший день для примирения с человеком, ссора с которым портит вам настроение уже довольно продолжительное время: сегодня вам наконец-то удастся найти с ним общий язык и сделать шаг навстречу друг другу.

Близнецы

Постарайтесь адекватно реагировать на поступки окружающих вас людей, не преуменьшая, но и не преувеличивая их негативные действия: вам не обязательно искать им оправдание, но и обвинят понапрасну тоже не стоит.

Рак

Откровенный разговор с близким человеком откроет тайны, связанные с событиями далекого прошлого — вполне может оказаться, что вы напрасно обвиняли его в проступке, к которому он не имел никакого отношения.

Лев

Кто-то из знакомых вам людей под влиянием обстоятельств вынуждены будут обнаружит свое истинное лицо, мягко говоря, не совпадающее с тем, которое вы привыкли видеть –открытие будет неприятным.

Дева

Сегодня — впрочем, как и в любой другой день — нельзя принимать важное решение, руководствуясь эмоциями, причем, как отрицательными, так и положительными: под их влиянием все покажется вам в утрированном виде.

Весы

Почувствовав даже легкое недомогание, откажетесь от активных действий и посвятите день — как и положено выходному — отдыху, причем, чем спокойнее он будет, тем лучше — и для вас, и для вашего самочувствия.

Скорпион

Отсутствие взаимопонимания с близкими людьми, будет связано с возникающие проблемы, хотя стоит только начать кажущийся сложным разговор, станет понятно, что сделать это совсем нетрудно.

Стрелец

Отправляясь на шопинг, помните о необходимости бережно относиться к имеющейся у вас в наличии средствами: под влиянием лунных энергий вы рискуете потратить гораздо больше, чем можете себе позволить.

Козерог

Домашние дела, которыми вы решите сегодня заняться, потребуют от вас максимум внимания и концентрации, проявив которые, вы сможете потратить на работу гораздо меньше времени, чем его уходит обычно.

Водолей

Поставив перед собой важную цель — профессионального или творческого свойства — ни в коем случае не отказывайтесь от нее, уступая уговорам окружающих вас людей — даже тех, к мнению которых прислушиваетесь.

Рыбы

Ссора с близким человеком — другом или любимым — не означает, что вам грозит разрыв: взаимное недопонимание — и, как следствие, разногласия и недоразумения случаются в любых отношениях, главное — их загладить.

