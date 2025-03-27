Гороскоп на 28 марта для всех знаков Зодиака / © Getty Images

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Можно заниматься рассадой, наводить порядок на дачном участке, работать в саду и огороде, подготавливая его к посадке овощей, и даже ремонтом и строительством загородного дома или дачи – весенний сезон этому благоприятствует. Такая работа станет своеобразной медитацией, которая успокоит и вернет оптимистичный взгляд на мир. Также можно заниматься недвижимостью, но успешной окажется только ее покупка – продажа, по мнению звезд, вряд ли окажется удачной.

Овен

Полученные сегодня деньги – возможно, неожиданные, но вполне заслуженные – необходимо тратить с максимальной осторожностью, выбирая для приобретения только действительно нужные – и практичные – вещи.

Телец

От недобрых пожеланий в адрес других людей, даже если они этого заслуживают, необходимо отказаться как на словах, так и в мыслях – зло обязательно вернется бумерангом, причем, в самый неподходящий момент.

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Близнецы

На рабочем месте всегда – а сегодня особенно – нужно заниматься своими непосредственными обязанностями, а вот сплетни, злословие и интриги – категорическое табу: начальству это категорически не понравится.

Рак

Не стоит переживать из-за вероятных в этот день неприятностей – как профессиональных, так и личных: со временем именно они станут причиной положительных перемен, так что учитесь смотреть на жизнь философски.

Лев

День благоприятен для любых финансовых операций – от мелких и незначительных до крупных и серьезных: все они, будучи совершенными вовремя, пойдут вам финансовую удачу – как сегодня, так и в будущем.

Дева

Не стоит общаться с людьми – неважно, близкими или малознакомыми – на повышенных тонах: последствия такого поведения таких бесед могут быть неприятными и непредсказуемыми – их нельзя предусмотреть.

Весы

Ни одно – даже кажущееся незначительным – решение в этот день нельзя принимать спонтанно, над каждым из них – во избежание неприятных последствий – необходимо хорошо подумать, взвесив все «за» и «против».

Скорпион

Результативный день, в течение которого удастся сделать такое количество – как профессиональных, так и домашних – на которые раньше ушла бы как минимум неделя: воспользуйтесь периодом редкой трудоспособности.

Стрелец

Лучший способ снять напряжение и улучшить настроение – несмотря на будний день, встретиться с друзьями: вы сами удивитесь тому, как быстро депрессивное состояние сменится оптимистическим настроем.

Козерог

В этот день можно совершать только детально продуманные и скрупулезно подготовленные сделки, в противном случае вместо ожидаемой прибыли можно будет получить досадные убытки, которые пошатнут благосостояние.

Водолей

С плохим настроением легко можно будет бороться, переключаясь с одного вида деятельности на другой: например, от решения рабочих вопросов нужно переходить к домашним делам, а от них – к своему хобби.

Рыбы

При малейшей возможности звезды советуют вам отправляться за город – в лес или на реку: свежий – весенний – воздух благоприятным образом скажется не только на самочувствии, но и на бодрости духа.

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