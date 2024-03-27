Гороскоп на 28 марта для всех знаков Зодиака: день, когда важно не попасть под чужое влияние

День, когда очень важно не попасть под чужое влияние: поддавшись ему, можно совершить поступки, о которых впоследствии придется пожалеть.

На это время нежелательно назначать встречи – особенно с любимыми людьми и близкими друзьями: любая мелочь может стать причиной серьезного конфликта, чего в отношении с близкими допустить никак нельзя. В такое время обычно активизируются мошенники, поэтому к любым "заманчивым", но сомнительными предложениям нужно относиться с большой осторожностью.

Овен

Сегодня представителям вашего знака нужно помнить о том, что "слово серебро, а молчание – золото": как можно меньше говорите и как можно больше слушайте – узнаете много интересного.

Телец

Конфликты могут возникать буквально на пустом месте, постарайтесь сдержаться и не наговорить окружающим лишнего, особенно осторожными нужно быть в отношении коллег – вам с ними еще работать.

Близнецы

Чужую агрессию необходимо нивелировать – лучше всего для этой цели подойдет чувство юмора или полное равнодушие: как в первом, так и во втором случае вы выбьете почву из-под ног недоброжелателя.

Рак

Проведя день дома, вы не только обезопасите себя от неприятных сюрпризов, которые возможны за его пределами, но м получите массу приятных эмоций, с которыми у вас обычно связаны хозяйственные хлопоты.

Лев

На рабочем месте, даже если оно у вас находится не в офисе, а дома, необходимо заниматься только решениям важных и неотложных задач, все стальное отложите на другое время – хотя бы на завтра.

Дева

День, несмотря на его будний статус, желательно посвятить генеральной уборке у вас дома: конечно, там и так царят чистота и порядок, но почему бы не навести лоск – как известно, он лишним не бывает

Весы

Ваше настроение в этот день будет желать лучшего, совершая колебательные движение от отчаяния к эйфории и обратно: от эмоциональных "качелей" отвлечет выполнение какой-то – рабочей или бытовой – задачи.

Скорпион

Не стоит браться за работу, к которой не лежит душа: успеха в ней все равно достичь не удастся, только время потеряете, лучше потратить его на какое-то приятное занятие – например, вспомнить о давно забытом хобби.

Стрелец

Сегодня – впрочем, как и всегда – в работе не будет мелочей: любая – даже кажущая незначительной – деталь, будучи проигнорированной, может испортить все, что сделано ранее, так что важно быть внимательными.

Козерог

Не спешите осуждать кого-то из друзей или знакомых, чей поступок кажется вам предосудительным: возможно, вы не в курсе всех сопутствующих обстоятельств, да и сами, увы, далеко не безгрешны.

Водолей

День благоприятен для избавления от того, что давно не радует: речь идет как как о вещах, которые давно и без пользы висят в шкафу, так и об отношениях, с давно потерявших для вас значимость людьми

Рыбы

Как бы на вас ни давили, вынуждая взять на сея обязательство, выполнение которого будет сопряжено с серьезными трудностями, откажитесь от него, поскольку задача окажется для вас непосильной.

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