Гороскоп на 28 марта для всех знаков Зодиака: день перехода от старого к новому

День, когда можно открывать новую страницу своей жизни, даже если этому времени предшествовали сложные жизненные обстоятельства.

Переход от старого к новому происходит не только на событийном и мысленном, но и на клеточном уровне – возрождению человека способствует энергия нынешних лунных суток. Можно планировать на это время начало работы над любимыми профессиональными и хозяйственными проектами, даже если они кажутся очень сложными – практически неподъемными: для работы над ними сложатся максимально благоприятные обстоятельства. День удачен и для приятных перемен в личной жизни – нужно быть к им готовым.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 марта для Овнов

Будьте внимательны к своим снам: человек, которого вы в них увидите – причем как знакомый, так и незнакомый – скорее всего, является второй половинкой для тех представителей знака, которые ее пока еще не обрели.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 марта для Тельцов

Постарайтесь наладить отношения с человеком, которого вы – вольно или невольно – обидели: нынешний день идеально подходит для того, чтобы признать ошибку и принести извинения – они будут приняты.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 марта для Близнецов

В течение дня будет много моментов, отвлекающих вас от основной деятельности, поэтому, чтобы все успеть, необходимо заранее составить подробный план и стараться его придерживаться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 марта для Раков

Помощь в решении профессиональных вопросов может оказать старый знакомый, который за то время, пока вы с ним не общались, занял солидную должность – смело просите его о содействии.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 марта для Львов

Вспомните о друзьях, с которыми давно не общались, и не сочтите за труд – напишите или позвоните им: вполне возможно, что у них для вас есть новости, которые обязательно вас порадуют.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 марта для Дев

Подумайте о том, почему на нынешнем жизненном или профессиональном этапе вы застопорились и не можете двигаться дальше: осознав, в чем причина промедления, вы легко сможете все исправить.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 марта для Весов

Вполне возможно, что в последнее время вы остановились в развитии только потому, что боитесь рисковать и стремитесь сохранить стабильность: вспомните, что нельзя доплыть до других стран, не отчалив от берега.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 марта для Скорпионов

Не вините в своих проблемах окружающих вас людей и сложившиеся не так, как вам бы того хотелось, обстоятельства – скорее всего, их причины находятся внутри вас, а стало быть, только вы сами сможете их решить.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 марта для Стрельцов

Избавиться от негатива, который мешает вам, образно говоря, дышать полной грудью, можно будет, поставив перед собой какую-то приятную для вас цель: продвигаясь к ней, вы постепенно забудете о плохом.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 марта для Козерогов

Если вы чувствуете, что работа не приносит ожидаемых результатов, попробуйте сменить род деятельности – не стоит упрямо биться головой об условную стену, если рядом открыты новая "дверь".

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 марта для Водолеев

Энергии дня благоприятны для профессиональных и жизненных перемен, поэтому, даже если вы в них, в общем-то, не нуждаетесь, измените хоть что-нибудь – например, передвиньте в квартире мебель.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 марта для Рыб

Велика вероятность приятных событий в личной жизни, о которых еще вчера вы могли только мечтать: за ними последуют перемены, возможно, даже слишком смелые, к ним имеет смысл приготовиться.

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