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Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака: день, когда к нам вернутся силы
Прибывают силы, которых еще вчера категорически не хватало, и усиливается физическая и моральна активность.
Тем не менее, это не значит, что их можно расходовать беспорядочно, занимаясь решение вопросов, не значащихся в списке приоритетных — таким образом они быстро иссякнут и их не хватит на действительно важные дела. Возрастающая в это время раздражительность может вызывать множественные конфликты с близкими людьми, которые испортят не только настроение, но и отношения в целом.
Овен
День, когда общаться желательно только с теми людьми, с которыми вы не можете всерьез поссориться ни при каких обстоятельствах — например, близкими друзьями, любимыми или родственниками.
Телец
День, когда ничего в вашей жизни не будет происходить просто так — у любого события есть свои причины и содействия: проанализировав их, можно сделать важные — перспективные — выводы.
Близнецы
В этот день вам категорически нельзя мелочиться, замахиваться можно только на действительно важные, глобальные дела — чем более значительными будут планы и замыслы, тем выше шанс их реализовать.
Рак
Успех во всех сферах деятельности ждет тех, кто четкий рабочий план и скрупулезно ему следовать, в таком случае к концу дня вы сможете достичь серьезных — прежде всего, профессиональных — результатов.
Лев
День, который можно — нужно — посвятить уходу за внешностью: королевский статус вашего знака требует безупречного внешнего вида, поэтому не важно не полениться и привести себя в полный порядок.
Дева
Как известно, всюду успевает тот, кто никуда не торопится: спешка приведет к ошибкам, из-за которых вы вынуждены будете переделывать уже, казалось бы, законченную работу, так что действовать нужно спокойно и постепенно.
Весы
Не стоит делиться своими профессиональными идеями с коллегами, даже теми, кто кажется вам доброжелательными и независтливым — велика вероятность того, что они используют ваш замысел в собственных интересах
Скорпион
Постарайтесь не вступать в перепалку с окружающими вас людьми — в том числе и теми, кто будет заслуживать резкого замечания: результат такой конфронтации может оказаться непредсказуемым и неприятным для вас.
Стрелец
Энергию, которая будет буквально переполнять вас, не стоит растрачивать на решение мелких вопросов: наметьте самое важное на сегодня дело и приложите максимум усилий для его выполнения в жизнь.
Козерог
Вероятен звонок от человека, с которым вы давно не общались: подумайте о том, почему он снова появился в вашей жизни именно сейчас — возможно, он преследует более серьезные цели, чем простое, пусть и приятное, общение.
Водолей
Некорректные высказывания, которые может позволить в ваш адрес старый друг, скорее всего, приведет к фатальному — чреватому расставанием — конфликту, но, возможно, не стоит цепляться за отношения, изжившие себя.
Рыбы
Общаясь с любимым человеком, старайтесь не отвлекаться от хода беседы, зависая в телефоне: ваша рассеянность может его обидеть, а на примирении уйдет куда больше сил и времени, чем это бывает обычно.
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