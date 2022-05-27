Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака: день, когда можно строить дома и сажать растения

Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака: день, когда можно строить дома и сажать растения

День чистой и светлой – благоприятной во всех отношениях – энергетики, которая способствует добрым делам.

Хороший результат дает любое созидание – такое как ремонт или строительство – и работа на земле: можно заниматься садоводством и огородничеством, сажать деревья и кустарники. Разумеется, делать это можно и в любое другое время, но нынешнее в этом смысле является особенно удачным. Также вероятна неожиданная прибыль, которой необходимо найти правильное применение.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 мая для Овнов

Нежелательно конфликтовать с окружающими людьми – как близкими, так и малознакомыми: последствия такой ссоры могут иметь долговременные и неприятные последствия.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 мая для Тельцов

День благоприятен для продажи и покупки недвижимости – как земли, так и квартир или домов: как в первом, так и во втором случае цена будет максимально выгодной для вас.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 мая для Близнецов

Нежелательно как сплетничать самим, так и поддерживать разговоры, в которых собеседник будет кого-то обсуждать или – тем более – осуждать: тому, о ком пойдет речь, обязательно донесут эту информацию.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 мая для Раков

Не разрешайте себе испытывать раздражительность и – уж тем более – гнев по отношению к другим людям: негативные эмоции опустошат вас, не нанеся никакого вреда тем, кто вас обидел.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 мая для Львов

Сведите на нет любые разговоры, во время которых вас будут в чем-то упрекать или обвинять: предложите собеседнику перенести их на другое время, а там, возможно, его претензии испарятся.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 мая для Дев

Сегодня ни в коем случае нельзя ни на кого повышать тон и – уж тем более – никому грубить: негативная энергетика, которая таким образом сгустится вокруг вас, омрачит вам настроение на весь день.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 мая для Весов

Покупки, которые вы решите сделать в этот день, необходимо сначала тщательно обдумать и только потом открывать кошелек: в противном случае впоследствии придется жалеть о потраченных впустую деньгах.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 мая для Скорпионов

Дурны мысли, которые – как назло! – будут сегодня крутиться в голове, могут запрограммировать вас на негативный жизненный сценарий, поэтому необходимо отлавливать их и заменять на хорошие.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 мая для Стрельцов

Тем, кто давно собирался что-то изменить к лучшему в своем доме, лучшего времени не найти: можно приступать к ремонту, что-то чинить или просто менять обстановку – все сложится удачно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 мая для Козерогов

Желательно абстрагироваться от событий, которые сегодня будут происходить непосредственно с вами или в ближайшем окружении: чем меньше вы будете эмоционально затрачиваться на них, тем лучше.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 мая для Водолеев

Нежелательно общаться с человеком, вызывающим у вас негативные эмоции: после разговора с ним вы будете чувствовать себя усталым и разбитым, поэтому вряд ли сможете сделать то, что запланировали.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 мая для Рыб

День – благо, на календаре выходной – звезды рекомендуют провести с близкими людьми: сегодня вы будете нуждаться в их внимании и поддержке гораздо больше, чем они в вашей.

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Точный гороскоп на сегодня 28 мая 2022 года. Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на субботу

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День чистой и светлой – благоприятной во всех отношениях – энергетики, которая способствует добрым делам.

Хороший результат дает любое созидание – такое как ремонт или строительство – и работа на земле: можно заниматься садоводством и огородничеством, сажать деревья и кустарники. Разумеется, делать это можно и в любое другое время, но нынешнее в этом смысле является особенно удачным. Также вероятна неожиданная прибыль, которой необходимо найти правильное применение.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 мая для Овнов

Нежелательно конфликтовать с окружающими людьми – как близкими, так и малознакомыми: последствия такой ссоры могут иметь долговременные и неприятные последствия.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 мая для Тельцов

День благоприятен для продажи и покупки недвижимости – как земли, так и квартир или домов: как в первом, так и во втором случае цена будет максимально выгодной для вас.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 мая для Близнецов

Нежелательно как сплетничать самим, так и поддерживать разговоры, в которых собеседник будет кого-то обсуждать или – тем более – осуждать: тому, о ком пойдет речь, обязательно донесут эту информацию.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 мая для Раков

Не разрешайте себе испытывать раздражительность и – уж тем более – гнев по отношению к другим людям: негативные эмоции опустошат вас, не нанеся никакого вреда тем, кто вас обидел.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 мая для Львов

Сведите на нет любые разговоры, во время которых вас будут в чем-то упрекать или обвинять: предложите собеседнику перенести их на другое время, а там, возможно, его претензии испарятся.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 мая для Дев

Сегодня ни в коем случае нельзя ни на кого повышать тон и – уж тем более – никому грубить: негативная энергетика, которая таким образом сгустится вокруг вас, омрачит вам настроение на весь день.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 мая для Весов

Покупки, которые вы решите сделать в этот день, необходимо сначала тщательно обдумать и только потом открывать кошелек: в противном случае впоследствии придется жалеть о потраченных впустую деньгах.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 мая для Скорпионов

Дурны мысли, которые – как назло! – будут сегодня крутиться в голове, могут запрограммировать вас на негативный жизненный сценарий, поэтому необходимо отлавливать их и заменять на хорошие.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 мая для Стрельцов

Тем, кто давно собирался что-то изменить к лучшему в своем доме, лучшего времени не найти: можно приступать к ремонту, что-то чинить или просто менять обстановку – все сложится удачно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 мая для Козерогов

Желательно абстрагироваться от событий, которые сегодня будут происходить непосредственно с вами или в ближайшем окружении: чем меньше вы будете эмоционально затрачиваться на них, тем лучше.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 мая для Водолеев

Нежелательно общаться с человеком, вызывающим у вас негативные эмоции: после разговора с ним вы будете чувствовать себя усталым и разбитым, поэтому вряд ли сможете сделать то, что запланировали.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 мая для Рыб

День – благо, на календаре выходной – звезды рекомендуют провести с близкими людьми: сегодня вы будете нуждаться в их внимании и поддержке гораздо больше, чем они в вашей.

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