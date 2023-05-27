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Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя жить по принципу "цель оправдывает средства"

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя жить по принципу "цель оправдывает средства"

Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака

День, когда не стоит добиваться своего любым путем, действуя по принципу "цель оправдывает средства". 

Нужно помнить: то, что предназначено человеку судьбой, придет к нему без особых усилий – как физических, так и моральных, а все остальное, даже если его заполучить, счастья не принесет. Можно завести важную, полезную и, что немаловажно, приятную привычку, которая будет сопровождать человека долгие годы, создавая позитивный жизненный фон и помогая решать возникающие проблемы. 

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 мая для Овнов

День благоприятен для встреч с друзьями и родственниками – даже если днем по причине занятости дома или на дачном участке для этого не будет времени, свидания с ними можно перенести на вечер. 

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 мая для Тельцов

Сегодня желательно отказаться от мыслей о материальном – они будут тянуть к земле, в то время как духовные ценности сделают возможным всплеск вдохновения и связанного с ним успеха в личной жизни. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 мая для Близнецов

День – или хотя бы часть его, благо на календаре выходной –например, посвятить культурному досугу: сходить в театр или на выставку – мало кто может похвастаться тем, что знает все о месье, в котором живет. 

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 мая для Раков

Не стоит тратить время и силы на решение проблем, которые уже какое-то время серьезно вам досаждают: сегодняшний день окажется для вас по-настоящему волшебным – многие из них решатся сами собой. 

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 мая для Львов

В свободное время, которого в этот день будет достаточно, проанализируйте поступки последнего времени – вполне возможно, вам удастся выстроить линию поведения на будущее с учетом совершенных ранее ошибок. 

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 мая для Дев

День создаст условия для примирения с кем-то из близких людей, ссора с которым давит на вас и не дает почувствовать всю радость жизни: воспользуйтесь благоприятными для этого обстоятельствами. 

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 мая для Весов

Сегодня вы будете пользоваться особой популярностью у представителей противоположного пола, воспользуйтесь этим фактом, чтобы привлечь к себе внимание человека, которому вы давно симпатизируете. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 мая для Скорпионов

Тем, у кого в отношениях с близким человеком имеются какие-то проблемы, звезды рекомендуют вызвать его сегодня на откровенный разговор –разногласия удастся наконец-то разрешить. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 мая для Стрельцов

Любая работа сегодня будет продвигаться легко и быстро, принося не только пользу, но и удовольствие, поэтому звезды рекомендуют заняться своим хобби, на которое в будние дни по понятной причине не хватает времени. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 мая для Козерогов

Знаки, которые Вселенная может посылать вам в это время, нельзя оставлять без внимания, в противном случае можно упустить важную возможность решить серьезный вопрос, который давно не дает вам покоя. 

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 мая для Водолеев

Сегодня необходимо всеми возможными способами избегать заниженной самооценки – она не поспособствует успехам ни в профессиональной, ни в личной жизни, скорее, все произойдет с точностью до наоборот. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 мая для Рыб

День, несмотря на его выходной статус, категорически не подходит для лени и безделья, таким образом данная вам свыше энергия «сгорит» без следа, поэтому очень важно хоть чем-то занять себя. 

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Дата публикации
Просмотры
699
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