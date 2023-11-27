Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя торопиться

День спокойной и неторопливой энергетики, когда категорически не рекомендуется торопиться.

Спешка не приведет к желаемым результатам – скорее, они окажутся прямо противоположными ожидаемым. Также – разумеется, если будет такая возможность – нужно найти время для отдыха: удастся аккумулировать позитивную энергию, которая в ближайшее время понадобится для плодотворной профессиональной деятельности.

Овен

День – или хотя бы его часть – желательно провести с близкими людьми: особенно это касается детей и пожилых родственников, которым вы, как правило, уделяете недопустимо мало времени.

Телец

Самым важным качеством, которое сегодня необходимо продемонстрировать представителям вашего знака, является скромность – она поможет вам стать незаметными в толпе, а значит, вы не попадете под раздачу начальства.

Близнецы

Энергию, которой вас сегодня наделят звезды, желательно потратить на решение не профессиональных, а бытовых вопросов: их удастся быстрее воплотит в жизнь, и они окажутся гораздо более успешными.

Рак

Поскольку решение профессиональных вопросов сегодня успеха иметь не будет, имеет смысл посвятить его своему любимому занятию, что принесет не только удовольствие, но и реальную пользу.

Лев

Признав ошибки, которые вы совершили накануне, вы не только снимите тяжесть с души, но и получите возможность начать дело, которое застопорилось, с чистого листа – с большими шансами на успех.

Дева

Работа в этот день не оправдает надежд, которые вы на нее возлагаете, поэтому не стоит тратить силы понапрасну – лучше отдохнуть, тем более что погода благоприятна для того, чтобы провести время дома.

Весы

Успех ждет тех представителей знака, которые сумеют "выстроить" дела нынешнего дня в соответствии с их приоритетом: сначала нужно сделать самые важные, а уж потом приниматься за остальные.

Скорпион

Лучшего времени для жизненных перемен представителям вашего знака не найти – сегодня обстоятельства для этого сложатся максимально благоприятные, так что важно не упустить счастливый шанс.

Стрелец

Большую часть дня звезды советуют вам провести в одиночестве – так вам удастся не сделать того, что вы так любите: вы ни с кем не поссоритесь и, значит, не наживете себе новых врагов.

Козерог

Звезды советуют вам отложить работу и посвятит день гармонизации окружающего вас пространства – точнее, наведите порядок к доме или квартире, не забыв выбросить все, чем давно не пользуетесь.

Водолей

От финансовых дел любого масштаба сегодня желательно отказаться – даже пополнение телефонного счета может привести к потере средств, которые по ошибке уйдут на другой номер, так что лучше не рисковать.

Рыбы

То, что работа в этот день ладиться не будет, еще не значит, что нужно тратить драгоценное время на пустопорожние разговоры и тем более сплетни - они могут иметь для вас негативные последствия.

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