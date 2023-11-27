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Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя торопиться

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя торопиться

Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака

День спокойной и неторопливой энергетики, когда категорически не рекомендуется торопиться. 

Спешка не приведет к желаемым результатам – скорее, они окажутся прямо противоположными ожидаемым. Также – разумеется, если будет такая возможность – нужно найти время для отдыха: удастся аккумулировать позитивную энергию, которая в ближайшее время понадобится для плодотворной профессиональной деятельности. 

Овен 

День – или хотя бы его часть – желательно провести с близкими людьми: особенно это касается детей и пожилых родственников, которым вы, как правило, уделяете недопустимо мало времени. 

Телец 

Самым важным качеством, которое сегодня необходимо продемонстрировать представителям вашего знака, является скромность – она поможет вам стать незаметными в толпе, а значит, вы не попадете под раздачу начальства. 

Близнецы 

Энергию, которой вас сегодня наделят звезды, желательно потратить на решение не профессиональных, а бытовых вопросов: их удастся быстрее воплотит в жизнь, и они окажутся гораздо более успешными. 

Рак 

Поскольку решение профессиональных вопросов сегодня успеха иметь не будет, имеет смысл посвятить его своему любимому занятию, что принесет не только удовольствие, но и реальную пользу. 

Лев 

Признав ошибки, которые вы совершили накануне, вы не только снимите тяжесть с души, но и получите возможность начать дело, которое застопорилось, с чистого листа – с большими шансами на успех. 

Дева 

Работа в этот день не оправдает надежд, которые вы на нее возлагаете, поэтому не стоит тратить силы понапрасну – лучше отдохнуть, тем более что погода благоприятна для того, чтобы провести время дома. 

Весы 

Успех ждет тех представителей знака, которые сумеют "выстроить" дела нынешнего дня в соответствии с их приоритетом: сначала нужно сделать самые важные, а уж потом приниматься за остальные. 

Скорпион 

Лучшего времени для жизненных перемен представителям вашего знака не найти – сегодня обстоятельства для этого сложатся максимально благоприятные, так что важно не упустить счастливый шанс. 

Стрелец 

Большую часть дня звезды советуют вам провести в одиночестве – так вам удастся не сделать того, что вы так любите: вы ни с кем не поссоритесь и, значит, не наживете себе новых врагов. 

Козерог 

Звезды советуют вам отложить работу и посвятит день гармонизации окружающего вас пространства – точнее, наведите порядок к доме или квартире, не забыв выбросить все, чем давно не пользуетесь. 

Водолей 

От финансовых дел любого масштаба сегодня желательно отказаться – даже пополнение телефонного счета может привести к потере средств, которые по ошибке уйдут на другой номер, так что лучше не рисковать. 

Рыбы 

То, что работа в этот день ладиться не будет, еще не значит, что нужно тратить драгоценное время на пустопорожние разговоры и тем более сплетни - они могут иметь для вас негативные последствия. 

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Дата публикации
Просмотры
375
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