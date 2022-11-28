Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно покопаться в себе

День, когда все поступки, равно как и ситуации, в которые мы попадаем, обусловлены не внешними, а внутренними факторами.

Наши мысли, даже если мы скрываем их не только от других, но и от самих себя (кому хочется признаваться, что он плохо подумал о ком-то из окружающих его людей?), влияют на наше поведение и, как следствие, обстоятельства нашей жизни. Поэтому, стараясь добиться перемен к лучшему, нужно искать виноватых не вовне, а внутри себя и – как можно быстрее – исправлять их.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 ноября для Овнов

День благоприятен для общения с близкими людьми – любимыми, друзьями и родственниками: душевное тепло, которое вы в результате получите, позволит начать новую неделю в приподнятом настроении.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 ноября для Тельцов

Сегодня не стоит надевать на себя все лучшее – речь прежде всего идет о ювелирных украшениях – сразу и носить с собой крупные суммы денег: обидно будет потерять как первое, так и второе.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 ноября для Близнецов

Чем бы вы сегодня ни занимались, верьте в правильность своих действий: зерно сомнений захотят в вас посеять коллеги-конкуренты, завидующие вашему успеху – не идите у них на поводу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 ноября для Раков

Обидев – по неосторожности – кого-то из близких вам людей, не замыкайтесь в себе и не уходите от ответственности: искренне признав свою вину, вы сможете выйти из неприятной ситуации.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 ноября для Львов

Звезды не рекомендуют вам сегодня принимать кардинальные решения, какой бы жизненной сферы – профессиональной или личной – они ни касались: велика вероятность того, что вскоре вы о них пожалеете.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 ноября для Дев

Даже не пытайтесь свалить ответственность за свои ошибки на окружающих вас людей – как друзей, так и коллег: вам очень быстро напомнят о том, что предупреждали вас о возможных последствиях неверного шага.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 ноября для Весов

Возможно, накануне вы были чересчур резки с кем-то из коллег, из-за чего этот человек затаил на вас злобу: трудно работать в таких условиях, поэтому лучше признать свою неправоту и извиниться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 ноября для Скорпионов

Не спешите принимать близко к сердцу неприятное известие, которое вы можете получить с утра: скорее всего, уже к обеду окажется, что масштабы "катастрофы", мягко говоря, преувеличены.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 ноября для Стрельцов

В отношениях с посторонними людьми – соседями, коллегами или просто прохожими – сегодня необходимо держать дистанцию, в противном случае вы можете услышать о себе много неприятных – и несправедливых – вещей.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 ноября для Козерогов

Не стоит бороться с напряженностью, которую вы почувствуете с самого утра: именно она поможет вам максимально мобилизовать силы и – в профессиональных делах – выполнить план не одного, а сразу двух дней.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 ноября для Водолеев

Внимательно следите за своими мыслями – обнаружив негативные, хватайте их "за хвост" и выбрасывайте, иначе они нанесут вам ощутимый вред: сегодня они будут очень быстро материализовываться.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 ноября для Рыб

Несмотря на то, что на календаре понедельник, постарайтесь найти время для отдыха: идеально для такого времяпрепровождения подходит вторая половина дня, когда можно встретиться с друзьями или просто погулять.

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