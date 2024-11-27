Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно руководствоваться интуицией

День, когда звезды рекомендуют нам руководствоваться не разумом, а интуицией – ее доводы будут более убедительными.

Конечно, можно по привычке анализировать сложившуюся – жизненную или профессиональную – ситуацию, взвешивать все факторы за и против той или иной линии поведения, но правильное – оптимальное – решение можно будет принять только по наитию. В это время также очень важно соблюдать осторожность в действиях, словах и мыслях: посланный в окружающее нас пространство негатив, практически сразу же вернется обратно.

Овен

Работу над новыми, имеющими особую важность профессиональными проектами – разумеется, если такое возможно – нужно отложить хотя бы на несколько дней: будучи начатыми сегодня, они успехом не увенчаются.

Телец

Сегодня вам, как говорят в таких случаях, нежелательно стрелять из пушек по воробьям: мощную энергию, которой обеспечат вам звезды, не стоит тратить на решение мелких проблем – только на действительно важные проекты.

Близнецы

В желающих "уколоть" вас, сказав что-то неприятное, сегодня, увы, недостатка не будет, но это не значит, что вы должны активно реагировать на такие замечания: лучший способ избежать негатива – проигнорировать его.

Рак

Нежелательно демонстрировать непосредственному начальству работу, в которой не поставлена финальная точка: оно может решить, что вы с ней не справляетесь и отстранить вас от важного проекта.

Лев

Следить за своими мыслями нужно всегда, но сегодня особенно важно контролировать их "окраску": они должны быть максимально позитивными – негатив, материализовавшись, усложнит вашу жизнь.

Дева

Чтобы разоблачить недоброжелательно настроенных по отношению к вам людей, достаточно просто внимательно их слушать – они вряд ли смогут скрыть от вас свои истинные – негативные – намерения.

Весы

День, когда категорически нельзя волноваться, даже если повод для негативных эмоций покажется вам весомым: они могут подтолкнуть вас к действиям, о которых впоследствии придется пожалеть.

Скорпион

Энергии дня максимально благоприятны для планирования будущих событий – прежде всего, в профессиональной сфере: вам удастся определить самые важные – и, одновременно, легко достижимые – цели.

Стрелец

Не стоит пренебрегать знаками, которые сегодня будет активно посылать вам Вселенная: среди них окажутся важные сигналы о вашем будущем, к которым обязательно нужно прислушаться.

Козерог

Недомогание, которое вы можете ощутить с самого утра, скорее всего, связано с переутомлением, но и обострения хронических заболеваний исключать нельзя, в таком случае важно вспомнить о рекомендациях врача.

Водолей

Несмотря на будний день, необходимо найти время для визита к родственникам – особенно тем, кто старше вас по возрасту: они очень нуждаются в вашем внимании, о чем вы часто забываете.

Рыбы

Не спешите заявлять о профессиональной победе, пока не одержите ее на все сто процентов: все может измениться в любой – в том числе, и завершающий – момент, и вы попадете в неловкое положение.

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