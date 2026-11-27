Осенний пейзаж / © Credits

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Правда, в выходной день они окажутся преимущественно хозяйственными, но это не повод от них отказываться, скорее наоборот: можно будет решить важные вопросы, оторые «зависли» и не двигались с места уже довольно давно.

Главное — помнить: успех придет к тем, кто верит в себя и, несмотря ни на что, преодолевает любые сомнения, а с ними и возникающие на пути препятствия. Также необходимо уделять максимум времени и внимания уделать родным и близким людям: признаваться им в любви и говорить комплименты.

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Овен

Нельзя позволять другим людям пользоваться вашей добротой и доверчивостью — так они легко смогут сесть вам на голову и свесить ноги, а понимание того, что вас откровенно использовали, отравит отношения.

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Телец

Любое недоразумение, возникшее в этот день, необходимо разрешать сразу же, по горячим следам: если объяснение затянуть, связанный с этим негатив продлится дольше, чем нужно, и лишит возможности помириться.

Близнецы

Нынешний день, как и положено в выходной, рекомендуется провести с семьей: ощущение, что близкие люди находятся рядом, сплотит вас, а заодно на долгое время подарит гармонию в душе и хорошее настроение.

Рак

Не стоит ссориться с близким только из-за того, что он совершил ошибку: в конце концов, от промахов не гарантирован никто, в том числе и вы сами, поэтому надо отнестись к чужой неосторожности с пониманием.

Лев

Тем, кто давно собирался приступить к воплощению в жизнь важного и, одновременно, интересного проекта, несмотря на выходной, следует поторопиться — сегодняшний редкий шанс никак нельзя упустить.

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Дева

Нежелательно нарушать моральные правила, которые вы когда-то сами для себя установили: поставленной цели вы таким — отступническим — образом все равно не достигнете, а о минутной слабости впоследствии пожалеете.

Весы

Встревая в чужой конфликт, даже если его стороной являются близкие вам люди, важно помнить о проявлении максимальной дипломатичности, в противном случае легко можно остаться виноватым для всех его участниках.

Скорпион

День — разумеется, если представится такая возможность — необходимо посвятить детям: сегодня они будут особенно сильно нуждаться в вашем внимании, поэтому не стоит жалеть для них ни своего времени, ни сил.

Стрелец

На сегодняшнем примере отношений с близким человеком необходимо научиться прощать, а еще лучше — отпускать нанесенные обиды, особенно если речь идет не об односторонних, а о взаимных претензиях.

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Козерог

Дела — хотя бы на время выходного — необходимо отложить в сторону и позволить себе немного отдохнуть, иначе силы могут оставить вас внезапно, не дав выполнить то, что запланировано на следующую неделю.

Водолей

Делая добрые дела, ни в коем случае не рассчитывайте на ответную благодарность — такое ожидание сведет на нет весь смысл благотворительности: у нее есть только одна цель — помощь нуждающимся.

Рыбы

День, когда необходимо прислушиваться к сигналам, которые может посылать вам организм: в это время он будет «просить» только того, в чем действительно нуждается — необходимо предоставить ему это.

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