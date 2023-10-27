Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака: день, когда доверять нельзя даже себе

День, когда обманывать могут не только другие люди, но и наши собственные мысли, чувства и ощущения.

Особенно это касается личных отношений: велика вероятность принять симпатию за любовь всей своей жизни и наоборот. Результат такого заблуждения может оказаться крайне неприятным – от горького разочарования до обидного ощущения упущенного счастливого шанса. Также нежелательно лениться: несмотря на выходной желательно действовать – хотя бы занимаясь домашними хлопотами.

Овен

Звезды не рекомендуют вам браться за новые дела, даже если речь идет о домашних хлопотах – на успех в них рассчитывать не приходится, а вот завершать те, что уже находятся в работе, можно и нужно.

Телец

Представителям вашего знака, чтобы не рассориться со всеми на свете, сегодня желательно как можно меньше общаться с окружающими вас людьми, а лучшим было бы вообще провести день в одиночестве.

Близнецы

Испытывая противоположные эмоции одновременно, вы рискуете получить то, что психологи называют нервным срывом, поэтому необходимо максимально сдерживать себя от проявления чувств.

Рак

Необходимо противостоять искушениям, которые сегодня могут подстерегать вас буквально на каждом шагу, в противном случае серьезное рыскание в собственных поступках ждет вас уже завтра.

Лев

Поскольку вы считаете себя особами королевской крови, станьте для окружающих – хотя бы на сегодня – образцом для подражания во всем – начиная с образа мыслей и заканчивая аристократическим манерами.

Дева

Особого внимания в этот день потребуют дети и пожилые родственники: постарайтесь не оставлять их без внимания – благо, на календаре выходной, в противном случае они могут на вас обидеться.

Весы

Активная деятельность – даже если она касается наведения порядка в доме – успешной сегодня не будет, поэтому нужно вспомнить о том, что сегодня выходной, и провести время в свое удовольствие.

Скорпион

Чтобы плохое настроение, которое может накрыть представителей знака с самого утра, не испортило вам день, найдите себе приятное занятие – например, хобби, которому вы уже давно не уделяли времени.

Стрелец

Семейные конфликты, возможные в этот день, могут затянуться на длительное время, а заодно и испортить отношения, поэтому лучше уступить близкому человеку, чем ссориться с ним из-за пустяка.

Козерог

В общении с незнакомцами сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо соблюдать осторожность: велика вероятность напасть на мошенника, который, воспользовавшись вашей доверчивостью, решит вас обмануть.

Водолей

Негативные эмоции, такие как злость или ярость, в этот день будут характеризовать вас не лучшим образом, означая, что вы сползаете на сторону зла, но еще не поздно принять меры.

Рыбы

Нежелательно торопиться с принятием важного решения, особенно если оно касается финансов: чтобы не совершить ошибку, лучше серьезных шагов в данном направлении в этот день не предпринимать.

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