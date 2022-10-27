Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя бездельничать

День, когда при любых условиях и в любой ситуации категорически запрещается бездействовать и бездельничать.

Даже тем, кто является передовиком капиталистического труда, выполнившим и перевыполнившим все профессиональные планы, необходимо найти себе занятие, которое принесет не только пользу, но и удовольствие. Важно также сохранять спокойствие и оптимизм, а также мыслить позитивно, тогда последующий лунный месяц пройдет под знаком удачи.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 октября для Овнов

Агрессии, которая будет особенно сильна в первой половине недели, не удастся избежать даже в собственной семье – единственный способ свести ее на нет, не реагировать на выпады недоброжелателей.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 октября для Тельцов

Не стоит обижать окружающих людей – как близких вам, так и не очень: конфликтная ситуация, которая возникнет в результате, будет трудно поддаваться разрешению и затянется надолго.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 октября для Близнецов

Обратите внимание на сон, который приснится вам нынешней ночью: он расскажет вам много интересного о близком к вам человеке – скорее всего, он совсем не такой, каким старается вам казаться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 октября для Раков

Велика вероятность эмоционального срыва, который спровоцируют пережитые в последнее время взрывы и стрессы: справиться со своей чересчур нервной реакцией будет хоть и сложно, но можно и нужно.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 октября для Львов

Не стоит принимать близко к сердцу критические замечания, которые вы можете услышать сегодня от кого-то из окружающих вас людей: они – отражение их собственных проблем, а не ваших.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 октября для Дев

От грустных мыслей, которые могут испортить вам настроение, можно избавиться, занявшись своим любимым делом – уборкой: переберите вещи в шкафах, а ненужное отдайте на благотворительность.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 октября для Весов

День неблагоприятен для домашних хлопот: все будет валиться из рук, и в результате беспорядок будет еще больше, чем до уборки, поэтому лучше сосредоточиться на работе – она обещает быть успешной.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 октября для Скорпионов

Как бы вы ни были заняты работой, найдите время для того, чтобы уделить время себе: позаботьтесь как о своей внешности, так и о душевном комфорте - проведите время в одиночестве, послушайте хорошую музыку.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 октября для Стрельцов

Любое дело, за которое вы сегодня возьметесь, буквально обречено на успех, поэтому стоит выбирать самый амбициозный проект – в противном случае вы упустите редкий шанс достичь цели, к которой давно стремитесь.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 октября для Козерогов

С родными людьми сегодня лучше не общаться, придумав для этого благовидный предлог, иначе обыденный разговор превратится в конфликт, из которого практически невозможно будет найти выход.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 октября для Водолеев

Засыпая, задайте своему подсознанию вопрос, на который вы давно – но тщетно! – ищите ответ: вы обязательно увидите подсказку во сне – главное, утром не забыть, какое "кино" вам показали ночью.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 октября для Рыб

Если вам необходимо составит профессиональный план на ближайшее будущее, лучшего времени вам не найти: сегодня вам удастся безошибочно наметить самые важные его пункты.

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