Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя бездельничать

День, когда при любых условиях и в любой ситуации категорически запрещается бездействовать и бездельничать.
Даже тем, кто является передовиком капиталистического труда, выполнившим и перевыполнившим все профессиональные планы, необходимо найти себе занятие, которое принесет не только пользу, но и удовольствие. Важно также сохранять спокойствие и оптимизм, а также мыслить позитивно, тогда последующий лунный месяц пройдет под знаком удачи.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 28 октября для Овнов
Агрессии, которая будет особенно сильна в первой половине недели, не удастся избежать даже в собственной семье – единственный способ свести ее на нет, не реагировать на выпады недоброжелателей.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 28 октября для Тельцов
Не стоит обижать окружающих людей – как близких вам, так и не очень: конфликтная ситуация, которая возникнет в результате, будет трудно поддаваться разрешению и затянется надолго.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 28 октября для Близнецов
Обратите внимание на сон, который приснится вам нынешней ночью: он расскажет вам много интересного о близком к вам человеке – скорее всего, он совсем не такой, каким старается вам казаться.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 28 октября для Раков
Велика вероятность эмоционального срыва, который спровоцируют пережитые в последнее время взрывы и стрессы: справиться со своей чересчур нервной реакцией будет хоть и сложно, но можно и нужно.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 28 октября для Львов
Не стоит принимать близко к сердцу критические замечания, которые вы можете услышать сегодня от кого-то из окружающих вас людей: они – отражение их собственных проблем, а не ваших.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 28 октября для Дев
От грустных мыслей, которые могут испортить вам настроение, можно избавиться, занявшись своим любимым делом – уборкой: переберите вещи в шкафах, а ненужное отдайте на благотворительность.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 28 октября для Весов
День неблагоприятен для домашних хлопот: все будет валиться из рук, и в результате беспорядок будет еще больше, чем до уборки, поэтому лучше сосредоточиться на работе – она обещает быть успешной.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 28 октября для Скорпионов
Как бы вы ни были заняты работой, найдите время для того, чтобы уделить время себе: позаботьтесь как о своей внешности, так и о душевном комфорте - проведите время в одиночестве, послушайте хорошую музыку.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 28 октября для Стрельцов
Любое дело, за которое вы сегодня возьметесь, буквально обречено на успех, поэтому стоит выбирать самый амбициозный проект – в противном случае вы упустите редкий шанс достичь цели, к которой давно стремитесь.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 28 октября для Козерогов
С родными людьми сегодня лучше не общаться, придумав для этого благовидный предлог, иначе обыденный разговор превратится в конфликт, из которого практически невозможно будет найти выход.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 28 октября для Водолеев
Засыпая, задайте своему подсознанию вопрос, на который вы давно – но тщетно! – ищите ответ: вы обязательно увидите подсказку во сне – главное, утром не забыть, какое "кино" вам показали ночью.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 28 октября для Рыб
Если вам необходимо составит профессиональный план на ближайшее будущее, лучшего времени вам не найти: сегодня вам удастся безошибочно наметить самые важные его пункты.
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