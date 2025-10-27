Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно анализировать ошибки и признавать вину

Гороскоп на 28 октября / © Associated Press

Нужно помириться с теми, с кем мы находимся в ссоре, и извиниться перед ними, главное — делать это искренне, не преследуя корыстных целей.

После «работы над ошибками» мы почувствуем, как будто бы с плеч упал большой груз: дышать, жить действовать станет гораздо легче. Также в этот день нужно быть готовым к любым сюрпризам судьбы, которая приготовила для нас много интересного.

Овен

День, когда важно прислушиваться к советам своего внутреннего голоса: он, независимо от вас, сможет проанализировать все «исходные данные» и выдать только нужный нам в данном конкретном случае результат.

Телец

Не стоит вступать в полемику с коллегами: вам все равно не удастся убедить их в том, что они неправы, зато вы потратите на них массу душевных сил, к тому же, будете вынуждены находится рядом с обиженными людьми.

Близнецы

Возможная встреча с человеком из прошлого на какое-то — весьма непродолжительное — время всколыхнет приятные воспоминания и заставит поволноваться, тем не менее звезды не советуют делать ставку на эти отношения –серьезных перспектив у них нет.

Рак

Нежелательно ничего продавать и покупать, да и вообще оперировать крупными денежными суммами — в случае, если что-то пойдет не так, как надо, вам вместо ожидаемой прибыли придется довольствоваться убытком.

Лев

Наладить отношения с пожилыми родственниками, обиженные невниманием, которое вы проявляли по отношению к ним в последнее время, поможет небольшой, но приятный сувенир — они оценят знак внимания.

Дева

Примирение с любимым человеком, которого вы умудрились обидеть, необходимо начать с анализа собственных ошибок: в последнее время вы каким-то непостижимым образом совершили их великое множество.

Весы

День благоприятен для начала глобальных перемен, которые вы давно откладывали: похоже, пора перестать цепляться за пресловутую стабильность и начать движение к своей мечте, казавшейся неосуществимой.

Скорпион

Соблазн отпустить недоброе замечание в адрес раздражающего вас человека будет велик как никогда, но лучше все же не идти у него на поводу — ссора, которая возникнет в результате, может надолго испортить ваши отношения.

Стрелец

Сбросить скопившийся за последнее время негатив, который не лучшим образом влияет на качество вашей жизни, поможет беседа с лучшей подругой — она позволит взглянуть на мир с оптимизмом и уверенностью.

Козерог

Обдумать свои поступки, сделав правильные выводы из совершенных ошибок, поможет одиночество: настроиться на нужную волну вы сможете, только перестав общаться с окружающими, которые вас с нее сбивают.

Водолей

День, когда вас потянет что-то всерьез и надолго изменить в своей жизни: если глобальные пертурбации в ваши планы не входят, можете хотя бы переставить мебель в квартире или сменить надоевший текстиль.

Рыбы

День благоприятен для восстановления утраченных связей — они могут оказаться вам полезными: например, имеет смысл отыскать одноклассницу, с которой вы дружили в школе, или университетскую преподавательницу.