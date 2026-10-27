Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака: день, когда вас могут обмануть окружающие

Хризантемы / © ТСН

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В это время также активизируются токсичные люди, которые отберут физические и моральные силы и испортят настроение, поэтому желательно сократить общение с окружающими.

Особенно это касается посторонних, но и знакомых людей, оказывающих на нас негативное влияние, тоже лучше избегать.

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Овен

Любое безделье в этот день повлечет за собой плохие — разрушительные для нас — мысли, которые могут довести до депрессии, поэтому желательно загрузить себя работой — она позволит отвлечься от негатива.

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Телец

Отвлекаясь на разговоры по телефону или переписку в мессенджерах, вы, скорее всего, не успеете решить ни одной профессиональной задачи до конца, поэтому необходимо максимально дисциплинировать себя.

Близнецы

Ссора с кем-то из близких людей может иметь негативные последствия вплоть до серьезного конфликта, который чреват расставанием — если такой грустный сценарий не входит в ваши планы, пойдите ему на уступки.

Рак

Не стоит принимать близко к сердцу критику, которая может прозвучать сегодня в ваш адрес: нужно учитывать, что человек, от которого она будет исходить, расскажет не о ваших, а о собственных проблемах.

Лев

К возможности подработки, которую могут предложить вам малознакомые, но при этом навязчивые и настойчивые люди, лучше отказаться: скорее всего, вы будете иметь дело с мошенниками, поэтому важно быть настороже.

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Дева

День, когда не стоит совершать никаких — даже самых мелких и незначительных — финансовых операций: из-за небольшой, но досадной ошибки велик риск вместо прибыли получить серьезный убыток.

Весы

Хороший день для работы над самооценкой, которая в последнее время начала серьезно «проседать»: психологи в таких случаях предлагают вспомнить о своих достижениях — это изменит представление о себе.

Скорпион

Нужно обходить стороной людей, которые могут провоцировать вас на неадекватные реакции: скорее всего, это токсичные личности, которые очень расстроятся, если вы не отреагируете на их неприятные выходки.

Стрелец

Нежелательно делиться с коллегами своими профессиональными идеями — среди них могут найтись непорядочные люди, которые с большой долей вероятности — без малейшего зазрения совести — присвоят их себе.

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Козерог

Нежелательно принимать серьезные жизненные и профессиональные решения — сегодня по целому ряду причин вы не сможете объективно оценить все существующие факторы, которые должны вам в этом помочь.

Водолей

Появление человека из прошлого, несмотря на то, что когда-то вас связывали близкие отношения, не оправдает ваших ожиданий и надежд — скорее всего, возобновить отношения, как бы вам — и ему — того ни хотелось, не удастся.

Рыбы

День желательно провести в кругу своей семьи — родные, особенно пожилые люди и дети, очень нуждаются во внимании, которого вы — возможно, по уважительной причине — в последнее время им практически не уделяете.

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