ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
108
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака: день, когда вас могут обмануть окружающие

День, кода нас легко могут обмануть окружающие, в том числе и близкими нам люди — любимые, родные или друзья.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Хризантемы

Хризантемы / © ТСН

В это время также активизируются токсичные люди, которые отберут физические и моральные силы и испортят настроение, поэтому желательно сократить общение с окружающими.

Особенно это касается посторонних, но и знакомых людей, оказывающих на нас негативное влияние, тоже лучше избегать.

Овен

Любое безделье в этот день повлечет за собой плохие — разрушительные для нас — мысли, которые могут довести до депрессии, поэтому желательно загрузить себя работой — она позволит отвлечься от негатива.

Телец

Отвлекаясь на разговоры по телефону или переписку в мессенджерах, вы, скорее всего, не успеете решить ни одной профессиональной задачи до конца, поэтому необходимо максимально дисциплинировать себя.

Близнецы

Ссора с кем-то из близких людей может иметь негативные последствия вплоть до серьезного конфликта, который чреват расставанием — если такой грустный сценарий не входит в ваши планы, пойдите ему на уступки.

Рак

Не стоит принимать близко к сердцу критику, которая может прозвучать сегодня в ваш адрес: нужно учитывать, что человек, от которого она будет исходить, расскажет не о ваших, а о собственных проблемах.

Лев

К возможности подработки, которую могут предложить вам малознакомые, но при этом навязчивые и настойчивые люди, лучше отказаться: скорее всего, вы будете иметь дело с мошенниками, поэтому важно быть настороже.

Дева

День, когда не стоит совершать никаких — даже самых мелких и незначительных — финансовых операций: из-за небольшой, но досадной ошибки велик риск вместо прибыли получить серьезный убыток.

Весы

Хороший день для работы над самооценкой, которая в последнее время начала серьезно «проседать»: психологи в таких случаях предлагают вспомнить о своих достижениях — это изменит представление о себе.

Скорпион

Нужно обходить стороной людей, которые могут провоцировать вас на неадекватные реакции: скорее всего, это токсичные личности, которые очень расстроятся, если вы не отреагируете на их неприятные выходки.

Стрелец

Нежелательно делиться с коллегами своими профессиональными идеями — среди них могут найтись непорядочные люди, которые с большой долей вероятности — без малейшего зазрения совести — присвоят их себе.

Козерог

Нежелательно принимать серьезные жизненные и профессиональные решения — сегодня по целому ряду причин вы не сможете объективно оценить все существующие факторы, которые должны вам в этом помочь.

Водолей

Появление человека из прошлого, несмотря на то, что когда-то вас связывали близкие отношения, не оправдает ваших ожиданий и надежд — скорее всего, возобновить отношения, как бы вам — и ему — того ни хотелось, не удастся.

Рыбы

День желательно провести в кругу своей семьи — родные, особенно пожилые люди и дети, очень нуждаются во внимании, которого вы — возможно, по уважительной причине — в последнее время им практически не уделяете.

Читайте также:

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie