Гороскоп на 28 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нам откроется будущее

День, когда каждый из нас, каким бы материалистом он ни был, может поверить в мистику и обнаружить у себя эзотерические способности.

Одним из таких качеств станет возможность предвидеть – и предсказывать – будущее, причем не только окружающим, но и самим себе. Нужно обращать внимание на знаки, которые будет посылать судьба, и помнить, что все в это время – будь то события, встречи или слова – не случайно, все имеет свой смысл и значение.

Овен

Не стоит обращать внимания на некорректные замечания кого-то их окружающих: в основе из поведения будет лежать банальная зависть, которая является не вашей, а их проблемой – пусть сами ее решают.

Телец

Даже за домашние дела, требующие большого количества энергии, сегодня лучше не браться: даже если вам удастся справиться с поставленной задачей, переутомление очень быстро даст о себе знать, испортив вам выходной.

Близнецы

На первый план сегодня лучше не выходить нигде – ни в семье, ни в социальных сетях: привлекая к себе внимание, вы рискуете стать объектом абьюза, что точно не улучшит вам настроения в выходной день.

Рак

Как бы вы ни были обижены, не позволяйте себе негатива в отношении окружающих вас людей: слова – и даже мысли – сегодня материальны, поэтому вы можете быстро пожалеть о своей несдержанности.

Лев

Успешными обещают быть только те финансовые операции, которые никоим образом не связаны с риском, в противном случае надо приготовиться к тому, что все пойдет наперекосяк, нарушив все ваши планы.

Дева

Люди в этот день будут склонны идти навстречу и помогать в любых– даже самых сложных – ситуациях: имеет смысл воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы решить важные вопросы.

Весы

Энергии сегодня будет не так уж много, как вам бы того хотелось, поэтому расходовать ее нужно экономно, решая только самые важные вопросы и отказываясь от второстепенных.

Скорпион

День благоприятен для очищения – прежде всего на моральном уровне: попытайтесь взглянуть на себя со стороны, проведя работу над совершенными ранее ошибками и сделав из них важные выводы.

Стрелец

Не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь, особенно если вас об этом не попросят: такая инициатива может оказаться наказуемой, что надолго лишит вас желания решать какие-либо вопросы кроме своих собственных.

Козерог

Даже если вам очень захочется чем-то похвастаться, повремените – кто-то из окружающих может воспользоваться вашей откровенностью и использовать полученные знания вам же во вред.

Водолей

Звезды предостерегают от риска в финансовых делах: максимум, что вы можете позволить себе в этот день – купить лотерейный билет, любые другие сделки, предполагающие вложение денег, под запретом.

Рыбы

Хорошее время для того, чтобы на время позабыть о существующих проблемах и позаботиться о себе – сесть на диету, заняться спортом, посетить салон красоты, сменить имидж или просто отдохнуть.

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