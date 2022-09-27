Гороскоп на 28 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда судьба может преподнести сюрприз

День, когда необходимо быть готовыми к любым жизненным "сюрпризам", которые могут подстерегать в любой момент.

Главный враг любого человека в этот день – раздражение, под влиянием которого можно совершить поступки, о которых впоследствии придется пожалеть. Чтобы подобного не произошло, важно сдерживать свои эмоции – они крайне редко доводят нас до добра. Несмотря на вышесказанное, необходимо уметь постоять за себя, в противном случае желающих нанести удар под дых будет предостаточно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 сентября для Овнов

Необходимо максимально внимательно отнестись к состоянию своего здоровья – оно может подвести в самый неподходящий момент, поэтому необходимо прислушиваться к его сигналам и сразу же принимать меры.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 сентября для Тельцов

К поставленной сегодня профессиональной цели необходимо идти постепенно, шаг за шагом, занимаясь только тем, что приближает вас к ней, и отказываясь от второстепенных и неважных дел.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 сентября для Близнецов

Важно обратить внимание на сны нынешней ночи, даже если они покажутся вам сумбурными и путанными: скорее всего, они будут нести вам важную подсказку, поэтому постарайтесь не забыть о том, что вам приснилось.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 сентября для Раков

Звезды настоятельно рекомендуют вам выйти из зоны комфорта и, отбросив в сторону скромность и тактичность, ответить ударом на удар – точнее, дать отпор человеку, который захочет уколоть вас побольнее.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 сентября для Львов

Отвлекаясь на пустые разговоры, вы потеряете львиную долю времени, отпущенного на работу: чтобы избежать такого сценария развития событий, желательно сократить общение до минимума или вовсе от него отказаться.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 сентября для Дев

Необходимо максимально осторожно проводить любые финансовые сделки – велика вероятность неприятных неожиданностей: так, деньги, которые должны были пополнить счет мобильного телефона, могут уйти в чужие руки.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 сентября для Весов

Не спешите вступаться за тех, кого, как вам покажется, несправедливо обидели: велика вероятность того, что они виноваты в начавшемся конфликте не меньше других его участников.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 сентября для Скорпионов

Не стоит идти напролом там, где нужно действовать умом и хитростью: если вы сможете подстроиться под обстоятельства и немного слукавить, удача упадет вам в руки как поспевший плод с дерева.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 сентября для Стрельцов

Сегодня вам необходимо взять себя в руки и пропускать мимо ушей любые нападки и претензии со стороны окружающих вас людей: такая тактика – лучший способ выбить почву из-под ног неприятелей.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 сентября для Козерогов

Агрессивность, которая будет отличать вас сегодня, помешает вам работать – вы просто окажетесь не в состоянии сосредоточиться на решаемых вами профессиональных вопросах, так что нужно держать себя в руках.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 сентября для Водолеев

Сегодня нежелательно ни с кем спорить, даже если повод для выяснения отношений покажется чрезвычайно важным: вместо истины в перепалке родится конфликт, из которого не будет выхода.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 сентября для Рыб

Желательно отказаться от физических нагрузок, которые вместо пользы в этот день принесут представителям вашего знака вред – слишком велика вероятность травм, растяжений и вывихов.

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