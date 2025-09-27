Гороскоп на 28 сентября для всех знаков Зодиака: день, который подойдет также для важных разговоров

Гороскоп на 28 сентября / © Getty Images

Чтобы добиться нужных результатов, рекомендуется сохранять спокойствие, гасить эмоциональные всплески, отказаться от метания в разные стороны и бороться с неуверенностью в себе и своих силах. День также подходит для важных разговоров с людьми, в отношениях с которыми необходимо расставить точки над «и».

Овен

Ответ на любой вопрос в этот день даст интуиция — достаточно просто задать его ей, и она без промедления откликнется, подав важный знак — из него и будет понятно, что и как вам необходимо будет делать.

Телец

Если вы неблагоразумно рассорились с кем-то из близких вам людей, нынешний день создаст прекрасные условия для примирения, но уж и вы его не подведите — назначьте встречу и извинитесь, если виноваты.

Близнецы

Силы, отпущенные вам на этот день необходимо расходовать рационально и с умом, чтобы к вечеру не выяснилось, что энергия потрачена даром, а важная — пусть даже и домашняя — работа так и не сделана.

Рак

Важный жизненный вопрос помогут решить старые знакомые, с которыми вы — исключительно по недоразумению — давно не общались: возобновление отношений с ними принесет не только радость, но и реальную пользу.

Лев

Желательно — как и положено в выходной — отвлечься от работы, чтобы уделить внимание близким людям — пожилым родственникам и детям, которые особенно сильно нуждаются в вашей любви и заботе.

Дева

Извиниться перед человеком, которого вы — намеренно или невзначай — обидели некоторое время назад, никогда не поздно, тем более что сегодня он особенно расположен помириться с вами — не теряйте счастливый шанс.

Весы

Важно обращать внимание на знаки, которые в большом количестве будет посылать вам судьба: без их подсказки вы можете на нынешнем перепутье можете свернуть не в ту сторону, так что стоит к ней прислушаться.

Скорпион

В отношениях с окружающими — даже не самыми близкими — людьми необходимо отказаться от интриг, склок и сплетен: решить важные вопросы таким образом перед собой поставим, не удастся, а вот рассориться — вполне.

Стрелец

Возможно, вам вам захочется позвонить человеку, с которым вы давно не общались, не противьтесь этому желанию — возможно, именно сейчас ваше участие в его судьбе окажется не только важным, но и своевременным.

Козерог

День вряд ли можно назвать продуктивным в деловом — пусть и хозяйственном — отношении, поэтому вы можете заняться тем, что давно откладывали — например, навести порядок в документах.

Водолей

День благоприятен для кардинальных жизненных перемен, но, если вы не собираетесь кардинально менять место работы или переезжать в другой город или страну, переставьте хотя бы мебель в квартире.

Рыбы

Не стоит принимать серьезное жизненное решение, даже если вам будет казаться, что оно единственное правильное — слишком велик риск ошибки, о которой впоследствии придется долго, но напрасно жалеть.

