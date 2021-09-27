Гороскоп на 28 сентября для всех знаков Зодиака: день немотивированной агрессии

Гороскоп на 28 сентября для всех знаков Зодиака: день немотивированной агрессии

День, когда мир и люди будут проявлять агрессию к друг другу, чаще всего – немотивированную.

Главная задача, которую обязательно нужно выполнить, – не реагировать на чужие выпады и любым способами сохранять душевное равновесие и спокойствие. С другой стороны, необходимо сдерживать себя, чтобы не стать источником агрессии для тех, кто вас окружает.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 сентября для Овнов

Не позволяйте себе действовать по принципу "шаг вперед и два назад": коль скоро вы приняли решение, не отступайте от него ни в коем случае, иначе так и будете метаться из стороны в сторону.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 сентября для Тельцов

Общаться сегодня можно только с теми, кто вам действительно приятен, а вот людей, вызывающих негативные эмоции, лучше проигнорировать под каким-нибудь благовидным предлогом.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 сентября для Близнецов

Велика вероятность того, что вас захотят втянуть в авантюру: будьте максимально осторожны и не дайте соблазнить себя большой прибылью или заманчивой должностью – все предложения окажутся обманом.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 сентября для Раков

Взаимное непонимание, которое возникнет между вами и любимым человеком в это время, – всего лишь отражение положения звезд, так что переживать по этому поводу не стоит.

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Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 сентября для Львов

Лучший способ ни с кем не поссориться – сократить общение до минимума, благо, режим карантина этому способствует – что до домашних, то от них нужно изолироваться, объяснив это важной работой.

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Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 сентября для Дев

В этот день легко будет понять смысл старинной пословицы "язык мой – враг мой": сказав лишнее, вы легко наживете себе врага, поэтому лучше на время дать обет молчания.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 сентября для Весов

За чужими конфликтами, даже если в них замешаны близкие вам люди, лучше наблюдать со стороны – вмешавшись, вы рискуете получить по полной программе с двух сторон одновременно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 сентября для Скорпионов

От подписания важных договоров и заключения серьезных сделок лучше отказаться, если же такой возможности нет, внимательно прочитайте текст, под которым собираетесь поставить визу.

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Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 сентября для Стрельцов

Не стоит общаться с людьми, которые вызывают у вас негативные эмоции, и уж тем более вступать с ними в конфронтацию – энергетическое истощение в ближайшее время гарантировано вам на сто процентов.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 сентября для Козерогов

Вашим девизом на сегодняшний день должна стать умеренность во всем, начиная от пищевого рациона и заканчивая эмоциональностью, с которой вы будете общаться с окружающими людьми.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 сентября для Водолеев

Финансовые операции вместо прибыли могут принести убыток, поэтому в этот день даже от самых простых и незначительных из них – например, финансовых платежей – лучше отказаться.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 сентября для Рыб

Необходимо тщательно следить за словами: помните, что слово – не воробей, поэтому отыграть спровоцированную вашими высказываниями негативную ситуацию назад будет невозможно.

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