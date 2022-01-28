Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака: день душевного покоя и гармонии

Позитивные космические энергии дня, которые господствуют сегодня, помогут многим обрести душевный покой и гармонию.
Время – разумеется, по возможности – необходимо посвятить общению с друзьями и близкими: таким образом можно будет обрести хорошее настроение и, как следствие, повысить трудоспособность, которая в последнее время оставляет желать лучшего. При желании удастся также наладить – вплоть до полной идиллии – отношения с близким человеком.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 28 января для Овнов
Любое начинание этого дня окажется удачным по определению, поэтому не стоит медлить – нужно приступать к реализации тех проектов, которые вы долгое откладывали на другое время: похоже, оно пришло.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 28 января для Тельцов
Благостным отношением к вам окружающим не грех воспользоваться в своих целях – главное, не употреблять чужую доброту во зло тем, кто ее испытывает, в противном случае зло вернется сторицей.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 28 января для Близнецов
День особенно благоприятен для тех, чья профессиональная детальность связана с творчеством: им удастся создать не просто очередную поделку, а настоящие произведения искусства, которые принесут деньги и славу.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 28 января для Раков
День, когда нельзя ничем злоупотреблять: особенно это касается вредных привычек – даже одна сигарета, бокал шампанского или кусочек торта могут негативно сказаться на самочувствии, а последнее – еще и на фигуре.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 28 января для Львов
Начальство, находясь в хорошем настроении, будет склонно не только внимательно выслушать, но и удовлетворить любую разумную вашу просьбу – стоит воспользоваться моментом, чтобы попросить повысить зарплату.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 28 января для Дев
День, плавно переходящий из буднего в выходной, желательно провести как можно ближе к природе – например, в лесу или около реки – там вам на ум придет в голову множество плодотворных идей.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 28 января для Весов
В поисках ответа на важный вопрос сегодня необходимо обращаться к интуиции – только она сможет найти правильный ответ, связанный с отношениями с любимым человеком, когда вы сами зайдете в тупик.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 28 января для Скорпионов
О будущем вам сегодня расскажут знаки, которые будет посылать вам Вселенная: те, кому удастся правильно их интерпретировать, смогут воспользоваться шансом изменить жизнь к лучшему.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 28 января для Стрельцов
Плохому настроению, которое может беспокоить с самого утра, необходимо противопоставить занятия, которые всегда приносят удовольствие – почему бы, например, не отправиться по магазинам и не купить что-то симпатичное.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 28 января для Козерогов
Можно стать самому себе волшебником – воплотить в жизнь мечту, которая долго время казалась вам недостижимой: сейчас все обстоятельства сложатся таким образом, что придется поверить в чудеса.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 28 января для Водолеев
В отношениях с партнером необходимо сделать перезагрузку, результатом которой может стать второй медовый месяц: важно воспользоваться им, чтобы отправиться на отдых – как за границу, так и по своей стране.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 28 января для Рыб
Разрешается проводить финансовые операции любой сложности – от уплаты по счетам до открытия банковских карт и депозитов, они окажутся удачными и в самое ближайшее время принесут солидные дивиденды.
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