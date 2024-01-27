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Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака: день, когда ничего не происходит просто так

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака: день, когда ничего не происходит просто так

Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда ничего не происходит просто так: любое событие является отражением наших действий и нашего мировоззрения. 

По этой причине важно обращать внимание на все, с чем мы сегодня будем сталкиваться, помня о том, что мелочей в такое время быть не может – все имеет значение. В общении с другими людьми нужно соблюдать максимальную осторожность: велик риск обидеть ни в чем не повинного перед нами человека. 

Овен 

Ни в коем случае нельзя отвечать агрессией на агрессию – в таком случае "пружина" зла – как конкретного, так и абстрактного – закрутится так сильно, что раскрутить ее обратно возможным не представится. 

Телец 

Редким даром красноречия, которым наградят вас сегодня звезды, нужно пользоваться только в благих целях: нельзя никого обманывать, убеждая людей в том, во что вы сами, скорее всего, не верите. 

Близнецы 

Принимая важное жизненное решение, можно спросить совета у людей, которым вы доверяете, но итоговое слово все-таки должно быть за вами, тогда и лавры победителя будут принадлежать только вам. 

Рак 

Найдите время для того, чтобы проанализировать сложившуюся в вашей жизни ситуацию: сделав из нее правильные выводы, вы впоследствии сможете повторить – и приумножить – достижения и избежать ошибок. 

Лев 

Просчитывая свой путь к достижению важной – как профессиональной, так и личной – цели, постарайтесь выбрать те средства, за которые вам впоследствии может быть стыдно. 

Дева 

Решившись на серьезный шаг в отношениях с близким человеком, не спешите – дайте себе и ему еще один шанс: помните, что разрушать легче, чем созидать, а, значит, еще раз подумать не повредит. 

Весы 

Подпитаться энергией для наступающей рабочей недели можно будет на природе – причем, чем дальше от города вы уедете, тем лучше: в тишине и покое за один день вы отдохнете как за неделю. 

Скорпион 

Добро всегда возвращается к своему "автору", но то, что вы сделаете сегодня, не заставит себя долго ждать: закон бумеранга еще никто не отменял, и сегодня он прилетит практически мгновенно. 

Стрелец 

День благоприятен для домашних дел, что в выходной вполне логично – правда, занимаясь бытовыми хлопотами, не стоит забывать о себе, иначе в квартире будет только один неухоженный объект – и это вы. 

Козерог 

Постарайтесь хотя бы сегодня отложить дела и провести время с близкими людьми – прежде всего детьми и пожилыми родственниками, которые особенно нуждаются в вашем внимании. 

Водолей 

Лишнее общение вам сегодня ни к чему, особенно если речь будет идти о малознакомых людей – вообще нынешний выходной лучше провести в одиночестве наедине со своими мыслями и, возможно, мечтами. 

Рыбы 

Не стоит принимать важные решения, касающиеся личной жизни, под влиянием эмоций: они наверняка окажутся ошибочными, а вернуть все назад и исправить уже не представится возможным. 

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