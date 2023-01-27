Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака: день, когда в нашей жизни что-то изменится

День, когда в жизни каждого человека происходят преобразования, касающиеся как духовного, так и физического его состояния.
Войдя в него одними, мы выходим совсем другими, причем, как правило, результатом мы обязаны не внешним силам, а исключительно себе самим. Новые поступки, которые придется совершить сегодня, необходимо тщательно продумывать, просчитывая при этом их последствия – в противном случае лучше вообще ничего не делать.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 28 января для Овнов
День – благо, на календаре суббота – необходимо посвятить отдыху, иначе очень быстро можно будет потерять силы и не сделать всего, что намечено вами на ближайшее время в профессиональном и хозяйственном плане.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 28 января для Тельцов
Сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо сдерживать негативные эмоции: выплеснув их наружу, вы не только испортите отношения с окружающими людьми, но и поставите самих себя в неловкое положение.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 28 января для Близнецов
Домашнюю работу, запланированную на этот день, необходимо сделать в первой половине дня, когда коэффициент полезного действия будет на высоком уровне, послеобеденное время лучше посвятить отдыху.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 28 января для Раков
День благоприятен для решения серьезных бытовых вопросов: сегодня можно приступить к долгожданному ремонту или хотя бы сделать генеральную уборку, на которую в последнее время у вас не хватало сил.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 28 января для Львов
Даже если за последнее время у вас накопилось много домашней работы, сегодня лучше отложить ее в сторону – она никуда не убежит, а вот уделить внимание уходу за собой не только можно, но и нужно.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 28 января для Дев
Раздражительность, которую вы сегодня можете почувствовать по отношению к окружающим, не нанесет им никакого вреда, а вот вы от негативных эмоций можете пострадать, так что постарайтесь быть добрее.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 28 января для Весов
Звезды советуют представителям вашего знака забыть о том, что на календаре выходной, и завершить дело, которое вы некоторое время назад отложили на потом – в начале следующей недели вас могут о нем спросить.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 28 января для Скорпионов
В поисках ответа на важный вопрос обратитесь к своему прошлому: скорее всего, что-то подобное с вами уже происходило, поэтому не стоит изобретать велосипед – достаточно просто повторить былой успех.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 28 января для Стрельцов
Даже домашние хлопоты, запланированные вами на этот день, потребуют строгой дисциплины: взявшись за одно дело, необходимо довести его до конца и только потом приниматься за другое, а иначе ничего не успеете.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 28 января для Козерогов
Лень и нежелание работать, которые вы будете испытывать с самого утра, вряд ли дадут вам возможность одолеть даже самые простые домашние дела, поэтому не стоит за них браться – лучше заняться своим хобби.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 28 января для Водолеев
Не стоит обращать внимания на бытовые проблемы, с которыми вы можете столкнуться сегодня: они решатся так быстро, что уже завтра вы о них и не вспомните, так что не стоит тратить нервные клетки понапрасну.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 28 января для Рыб
Нежелательно принимать важные решения, особенно если они касаются финансовых вопросов: чтобы не ошибиться, необходимо взять тайм-аут и еще раз как следует все обдумать.
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