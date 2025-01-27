Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака: день мировой гармонии и равновесия

День мировой гармонии и равновесия, которые не стоит нарушать ни при каких условиях.

Говорить в это время нужно тихо, бранных слов не употреблять, зла никому не желать, даже если кто-то из окружающих объективно его заслуживает. Также нежелательно нарушать атмосферу энергетическими колебаниями: нежелательно нервничать, переживать, конфликтовать и ссориться, в общем, испытывать любые негативные эмоции.

Овен

Велика вероятность серьезного продвижения в карьере или бизнесе: например, можно получить должность своей мечты или заключить сделку, которую со временем удастся назвать «контрактом века».

Телец

Не стоит инвестировать средства в какой-либо проект, не просчитав все возможные риски: будет очень обидно, если в результате вместо ожидаемой прибыли вы получите неожиданный, а потому досадный убыток.

Близнецы

Не стоит попадаться на глаза начальства без крайне необходимости: пребывая в плохо настроении, оно может сделать козлом отпущения за общие неудачи того, кто попадается под горячую руку – точнее, вас.

Рак

Постарайтесь не раздражаться по пустякам и, уж тем более, не обрушивать свое плохое настроение на тех, кто находится рядом: не стоит рисковать хорошими отношениями из-за мелочного повода.

Лев

Внимательно читать документы, которые вы подписываете, необходимо всегда, но сегодня – особенно: слишком велика вероятность того, что в текст вкрадется ошибка – или опечатка, – которая извратит его смысл.

Дева

Людей, которые захотят «вывести» вас на негативные эмоции, будет предостаточно, поэтому, прежде чем выдать ожидаемую ими реакцию, сосчитайте до десяти – впоследствии поблагодарите себя за сдержанность.

Весы

День, несмотря на его будний статус, необходимо посвятить уходу за собственным домом: уборка даст вам возможность избавиться от ненужных вещей, что значительно улучшит настроение, оставляющее желать лучшего.

Скорпион

От негативных эмоций и пессимистических мыслей, которые могут одолевать вас сегодня, отвлечет любая умственная работа: «заняв голову» связанными с ней мыслями, вы и не вспомните о плохом.

Стрелец

Лучшее средство от пессимистически мыслей, от которых не гарантированы даже такие оптимисты как вы, общение с приятными вам людьми – лучше всего, друзьями, особенно теми, с кем вы давно не виделись.

Козерог

За дельным советом необходимо обратиться к человеку, обладающему более солидным жизненным опытом, чем вы – например, родственнику или коллеге, который превосходит вас по возрасту.

Водолей

Конфликт, который может разгореться из-за любого пустяка – например, из-за банальной оговорки, способен на долгое время испортить отношения с близким человеком, так что взвешивайте каждое свое слово.

Рыбы

Услышав предложение хорошо заработать, ничего для это не сделав, не торопитесь соглашаться – сначала побольше узнайте о задаче, которую вам предстоит решить, и только потом принимайте окончательное решение.

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