Гороскоп на 29-30 марта для всех знаков Зодиака: дни, когда нужно повышать самооценку

Как известно, без нее очень трудно преуспеть как в профессии, так и в личной жизни, поэтому в эти дни важно работать над ее усилением – способов сделать это в наше время много, можно выбрать тот, который ближе каждому конкретному человеку. Также важно помнить о том, что успех ждет только те проекты, к которым долго и тщательно готовились – экспромт не имеет никаких шансов на его удачное завершение.

Овен

Время благоприятно для проведения финансовых операций любой степени сложности: чутье на выгодные сделки, которое обнаружится у вас сегодня, поможет неплохо заработать, что не может не радовать.

Телец

Не стоит браться за новые профессиональные проекты, не завершив старые: они будут постоянно требовать к себе внимания и, как следствие, тормозить работу, а, значит, не сможете выполнить ее быстро и качественно.

Близнецы

Поставив перед собой важную профессиональную цель, помните о то, что на пути к ней могут возникать разнообразные препятствия – успех будет зависеть, прежде всего, от того, сможете вы их преодолеть или нет.

Рак

Успех в профессиональном отношении ждет только тех, кто сможет соблюдать режим труда и отдыха: конечно, можно навалиться на работу, отказав себе в передышках, но до добра это не доведет.

Лев

Не стоит принимать на веру сплетник и слухи, цель которых – опорочить в ваших глазах близкого вам человека – тут работает тот же принцип, что и в отношении криминальных преступлений: подумайте, кому это выгодно.

Дева

Свободное от работы время, которое неожиданно может образоваться у вас в эти дни, нужно посвятить отдыху для души – так, в это время можно посетить спектакль в оперном театре или концерт классической музыки.

Весы

Стремясь достичь важной для вас – профессиональной или личной – цели, действует, в противном случае рискуете потратить драгоценную энергию на метания и колебания, а к финишу первыми придут более решительные.

Скорпион

Время благоприятно для того, чтобы начать свою жизнь – или хотя бы одну из ее сфер – с чистого листа, главное, определиться с тем, чего именно вы хотите достичь в результате, иначе так и останетесь на стадии намерений.

Стрелец

Как бы вы ни были заняты, не отказывайте в помощи тем, кто вас о ней попросит: возможно, для обратившегося к вам человека это последний шанс выбраться из сложной – житейской или профессиональной – ситуации.

Козерог

Наконец-то удастся решить проблему, которая докучает вам уже довольно давно: выход из сложившейся ситуации окажется настолько простым, что вам останется только удивляться, как вы раньше до него не додумались.

Водолей

Тем, кто давно собирался что-то купить или продать, лучшего времени чем эти дни не найти: особенно успешными станут операции с недвижимостью – удастся выручить хорошую цену и отыскать нужный вариант.

Рыбы

Велика вероятность профессионального предложения, от которого нельзя отказаться: новая должность, которую вы сможете занять в результате, откроет перед вами серьезные перспективы – не упустите эту возможность.

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