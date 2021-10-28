Гороскоп на 29-30 октября для всех знаков Зодиака: дни реализации серьезных проектов

24-й лунный день, который растянется почти на двое суток, благоприятен для реализации серьезных проектов.

24-й лунный день, который растянется почти на двое суток, благоприятен для реализации серьезных проектов.

Правда, делать это можно при одном условии: если вы все предыдущее время работали над подготовкой, в противном случае рассчитывать на успех не придется. Отношения между людьми будут доброжелательными, так что ссор и конфликтов можно не опасаться.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29-30 октября для Овнов

Прежде чем начать разрабатывать новые проекты, доведите до ума старые, иначе они не дадут вам сосредоточиться на текущей работе – вы все время будете вынуждены к ним возвращаться.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29-30 октября для Тельцов

Похоже, отношения со второй половинкой начинают заходить в тупик – чтобы окончательно их туда не загнать, поговорите с любимым человеком по душам – это позволит снизить градус напряжения.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29-30 октября для Близнецов

Можно начинать ремонт в квартире или приступать к строительству нового дома – вам удастся открыть в себе талант прораба и довольно быстро справиться со всеми хозяйственными хлопотами.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29-30 октября для Раков

Ответ на важный для вас вопрос можно будет получить во сне, главное, запомнить все, что вы увидите и услышите, находясь во власти сновидений, а затем эти факторы проанализировать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29-30 октября для Львов

Стоит отказаться от проявления свойственного вам высокомерия – окружающим могут не понравиться ваши замашки царственной особы, и они устроят вам серьезный бойкот.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29-30 октября для Дев

Редкий день, когда звезды не только не отговаривают вас от риска, но и советуют отважиться на смелый поступок, правда, с условием, что вы вдумчиво и тщательно просчитаете все его последствия.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29-30 октября для Весов

Не стоит распылять свои силы на множество мелких дел – лучше сосредоточиться на одном, но большом и серьезном, так вы быстрее сможете отчитаться перед начальством о проделанной работе.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29-30 октября для Скорпионов

Не стоит вторгаться в чужую жизнь, давая советы, о которых вас не просят, в противном случае рискуете получить гневную – и вполне заслуженную – отповедь с использованием идиоматических выражений.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29-30 октября для Стрельцов

Не лучший день для новых начинаний – взамен рекомендуется навести порядок в делах и документах и составить подробный план занятий хотя бы на ближайшие пару недель.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29-30 октября для Козерогов

Занимаясь работой, в которой недостатка у вас сегодня не будет, не забывайте о своих домашних: в последнее время вы – по самым разным причинам – отдалились друг от друга.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29-30 октября для Водолеев

Сон, приснившийся нынешней ночью, можно считать вещим: тщательно проанализируйте его "сюжет", обращая особое внимание на детали – именно в них заключается суть подсознательной подсказки.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29-30 октября для Рыб

Не спешите следовать советам, которые будут охотно давать вам окружающие. Сначала прислушайтесь к мнению своей интуиции и только потом – с учетом ее "рекомендаций – начинайте действовать.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку