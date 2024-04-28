Гороскоп на 29 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда можно перевернуть все с ног на голову

День благоприятен для активных действий во всех сферах жизни и деятельности, особенно если они носят революционный характер.

День благоприятен для активных действий во всех сферах жизни и деятельности, особенно если они носят революционный характер.

Сегодня можно совершать поступки, которые буквально переворачивают все с ног на голову: переходить на новое место работы. Которая, зачастую никак не связана с предыдущим видом деятельности, менять семейный статус, переезжать на ПМЖ не только в другой город, но и в другую страну. Главное – верить в свои силы, людям с низкой самооценкой вряд ли удасться сделать что-нибудь действительно важное и значимое

Овен

Сегодня можно делать то, от чего вас обычно предостерегают – проявлять ваше фирменное упрямство– без него вы сдадитесь еще на подступах к своей цели, а с ним у вас есть шансы получить желаемое.

Телец

Не стоит придавать слова окружающих вас людей слишком большое значение, а еще лучше отнестись к ним с долей юмора: скорее всего, они скажут их, не подумав, а вы даром потратите драгоценные нервы.

Близнецы

Ваш девиз в этот день – стабильность и постоянство: конечно, вам проявить такие качества будет нелегко, но без них вам не удастся добиться поставленной цели, особенно если вы работаете в коллективе.

Рак

Нежелательно бросать работу над проектом, когда до ее завершения остается всего пару шагов: необходимо сделать над собой усилие и завершить начатое, чтобы впоследствии не жалеть о потраченном даром времени.

Лев

Силы, которых у вас в этот день будет предостаточно, тем не менее необходимо экономить, в противном случае вы растратите их на мелочи, а на действительно важное дело энергии уже не хватит.

Дева

Важно обращать внимание на любые события, которые произойдут в этот день, даж если на первый взгляд они могут показаться вам незначительными: со временем вы поймете, насколько оно для вас значимо.

Весы

Нежелательно отстаивать свое мнение, применяя запрещенные приемы –например, повышая голос или позволяя в адрес собеседника уничижительные замечания: поставив себя в неудобное положение, вы проиграете спор.

Скорпион

В любой ситуации старайтесь выбирать сторону добра: если вам покажется, что кого-то несправедливо обидели, постарайтесь стать на его защиту – это не только даст повод для довольства собой, но и запустит бумеранг добра.

Стрелец

Не свойственная вам нерешительность, которую вы демонстрируете в решении очень важного для вас вопроса, тормозит его процесс и не дает вам поменять жизнь к лучшему – постарайтесь взбодриться.

Козерог

Потерпев профессиональную неудачу, не обманывайте ни себя, ни других, доказывая, от вас в этом провале ничего не зависело – лучше проанализировать причины, которые к нему привели, и сделать выводы.

Водолей

Не стоит тратить свое время на сплетни, слухи и, уж тем более, интриги – занятия эти, как известно, неплодотворные, поэтому ни к чему хорошему не приведут, зато оставят ощущение сожаления из-за совершенной ошибки.

Рыбы

Выбирая один из двух вариантов развития событий, подумайте о том, к чему может привести каждый из них не сейчас, а энное время спустя: так вам легче будет понять, га каком стоит остановиться.

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