Гороскоп на 29 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла и силы света вступят в противоборство

День, когда мы наблюдаем противостояние сил света и тьмы во всех сферах нашей жизни.

День, когда мы наблюдаем противостояние сил света и тьмы во всех сферах нашей жизни. Оно не слишком активное, чтобы всерьез изменить нашу жизнь. Но и не настолько пассивное, чтобы не обращать на него внимания. Можно принимать важные решения, воплощать в жизнь серьезные, рассчитанные на перспективу проекты. А вот физической работой сегодня лучше не заниматься – благо, на календаре выходной день.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 апреля для Овнов

Несмотря на субботний день, вам могут сделать выгодное профессиональное предложение – например, занять новую должность: несмотря на его неофициальный характер, оно более чем серьезно.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 апреля для Тельцов

Хотите пребывать в хорошем настроении, занимайтесь приятными делами – прежде всего своим хобби – и категорически откажитесь от общения с людьми, которые вызывают негатив и раздражение.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 апреля для Близнецов

Негативное настроение сегодня будет сменять позитивное и наоборот: такие эмоциональные качели окажутся серьезным испытанием для психики, поэтому нужно фиксироваться на хорошем.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 апреля для Раков

Велик будет соблазн "дать сдачи" человеку, который позволит себе нелицеприятное замечание в ваш адрес, но поддаваться ему не стоит: игнорируйте недоброжелателей – для них это будет худшим наказанием.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 апреля для Львов

К предложению хорошо заработать, ничего – или почти ничего – для этого не делая, необходимо отнестись с большой осторожностью: скорее всего, речь идет о мошенничестве, которое не принесет ни денег, ни славы.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 апреля для Дев

Не стоит бросать проект, над которым вы сейчас работаете, только потому что – в силу физической и моральной усталости – он покажется вам безнадежным: уже через день вы пожалеете об этом решении.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 апреля для Весов

В конфликте двух близких вам людей старайтесь придерживаться нейтралитета, в противном случае они очень быстро помирятся, а вас сочтут виноватыми во всех своих разногласиях.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 апреля для Скорпионов

Критика ваших действий и убеждений, которые вы можете услышать в этот день, скорее всего, окажется справедливой, поэтому вместо того, чтобы встречать ее в штыки, хотя бы попробуйте к ней прислушаться.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 апреля для Стрельцов

Не пытайтесь довести до совершенства дело, которым занимаетесь, даже если речь идет о генеральной уборке в доме – это путь в никуда: остановитесь на первом – приличном – варианте.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 апреля для Козерогов

Ссора с близким человеком неожиданно может привести к положительным результатам: именно в это время вы – с большой долей вероятности – услышите от него признание, которого долго ждали.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 апреля для Водолеев

Энергию, которая будет переполнять вас сегодня, необходимо направить в мирное русло: точнее, на важную профессиональную или хозяйственную работу, которую таким образом удастся быстро закончить.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 апреля для Рыб

Не стоит вступать в пререкания с родственниками старше вас по "званию" – например, с родителями: все равно они окажутся правы, а вам придется объяснять им, как и почему вы ошиблись.

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