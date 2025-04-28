Гороскоп на 29 апреля для всех знаков Зодиака: день неоднозначной космической энергетики

© Associated Press

Реклама

Такое влияние на психику может вызвать раздражение, вплоть до агрессии, которая сменится апатией, а подобный перепад от «минуса» к «плюсу» не лучшим образом отразится на каждом из нас.

Добро и зло в это время может переплестись настолько тесно, что трудно будет отделить одно от другого, а это может привести к серьезной ошибке. Не допустить ее можно будет, отказавшись от начала работы над важными проектами и принятия важных решений, которые потенциально способны повлиять на нашу жизнь.

Овен

Единственный знак Зодиака, которым можно приступать к реализации новых начинаний — от деловых проектов до начала ремонта в доме: какое бы занятие вы ни выбрали, помните, что оно будет обречено на успех.

Реклама

Телец

Негативную энергию дня, от которой, увы, никуда не деться, необходимо трансформировать в позитивную, занявшись чем-нибудь не только полезным, но и приятным — например, своему хобби.

Близнецы

Депрессии, которая в последнее время стала постоянным спутником представителей знака, необходимо противопоставить занятость, она не оставит негативу ни одной свободной минуты.

Рак

День, когда не стоит переживать из-за вещей, которые нам не под силу изменить, — лучше посмотреть на них с иной — позитивной — точки зрения: важно также помнить о том, что не бывает худа без добра.

Лев

Если вы давно подумывали о том, как избавиться от вредных привычек, благоприятное время пришло: сегодня вам удастся это сделать без особых сложностей — они исчезну как будто бы сами по себе, без вашего участия.

Дева

Не отказываетесь от важней для вас цели, даже если вам будет казаться, что весь мир против вас, — впоследствии вы пожалеете о проявленной вами слабости, но вернуть все назад уже не сможете.

Весы

Негативные эмоции могут вызывать любые люди, включая родных и близких, поэтому важно проявлять терпение и снисхождение к их ошибкам и слабостям, тем более что и они вам все прощают.

Скорпион

Критику в свой адрес нужно воспринимать без обид: поскольку в ней будет доля неприятной правды: имеет смысл принять услышанное к сведению и сделать все для того, чтобы быстро и эффективно исправить свои ошибки.

Стрелец

Причиной апатии, которая может настичь ваш активный знак в этот день, станет чувство неудовлетворенности собой и тем, что делаете: секрет счастья состоит в том, чтобы позволить себе быть несовершенными.

Козерог

День, когда окружающие вас люди предстанут перед вами в своем истинном — без прикрас и ухищрений — облике: не стоит обижаться — гораздо важнее сделать правильные выводы относительно тог, стоит с ним общаться или нет.

Водолей

Воздержитесь от выяснения отношений с близким человеком, даже если вас так и будет подмывать это сделать, — велика вероятность продолжительной ссоры, которая может полностью разрушить вашу дружбу или любовь.

Рыбы

Даже очень большой объем работы, намеченный на этот день, можно будет осуществить, если никуда не торопиться и решать задачи любой степени важности поступательно, одну за другой, не отставая и не забегая вперед.

Читайте также: