Гороскоп на 29 апреля для всех знаков Зодиака: один из лучших дней лунного месяца

Гороскоп на 29 апреля для всех знаков Зодиака: один из лучших дней лунного месяца

Один из самых чистых и светлых дней лунного месяца, который лучше всего подходит для работ на земле.

Это могут быть как сезонные работы на поле, огороде, приусадебном участке и даже балконе, так и строительство – или восстановление разрушенного – жилья. Если приступить к этим работам именно сегодня, все сложится быстро и закончится гораздо раньше запланированного срока.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 апреля для Овнов

От вашего поведения сегодня будет зависеть многое – прежде всего отношения с близкими людьми: не стоит реагировать на их поступки, даже если вам покажется, что они хотя вас обидеть.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 апреля для Тельцов

Держите себя в руках – не позволяйте рискованных намеков и двусмысленных шуток в адрес окружающих вас людей, в противном случае отношения с ними испортятся всерьез и надолго.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 апреля для Близнецов

Не стоит ни с кем конфликтовать, даже если повод для ссоры покажется вам весомым: испортить отношения с людьми вы сможете легко, а вот над тем, чтобы их восстановить, придется поработать.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 апреля для Раков

Прежде чем что-то сказать или сделать, хорошо подумайте: одним движением вы сможете испортить репутацию тактичного человека, на которую "работали" годами – как бы впоследствии не пожалеть.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 апреля для Львов

День благоприятен для общения с близкими людьми: в последнее время вы – по самым разны причинам – уделяли им слишком мало внимания, что поставило под угрозу семейное благополучие, нужно исправлять ситуацию.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 апреля для Дев

Общении с другими людьми – как знакомыми, так и посторонними – нужно вести, не повышая тона, в противном случае вы добьетесь результата, прямо противоположного тому, на который рассчитывали изначально.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 апреля для Весов

Любые действия, особенно если они так или иначе связаны с финансами, необходимо тщательно обдумывать: принцип "семь раз отмерь, один отрежь" сработает на все сто процентов.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 апреля для Скорпионов

День благоприятен для любых – даже самых непростых – переговоров: вам удастся уговорить партнеров принять ваши условия, даже если изначально не собирались этого делать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 апреля для Стрельцов

Самое время приступить к ремонту, перед необходимостью которого поставила вас жизнь: он не станет стихийным бедствием, как вы того ожидаете – напротив, пройдет легко и практически незаметно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 апреля для Козерогов

Самое главное для вас сегодня – контролировать эмоции, которые будут бить ключом: если они вырвутся на волю, вы можете попасть в неловкую ситуацию, о чем впоследствии пожалеете.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 апреля для Водолеев

Желательно – если, конечно, у вас будет такая возможность – максимально сократить общение с неприятными вам людьми: оно пробьет изрядную брешь в вашей энергетической ауре.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 апреля для Рыб

Необходимо всеми возможными способами поддерживать хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с утра: не стоит нервничать и думать о плохом – позитивное мышление еще никто не отменял.

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