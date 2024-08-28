Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака: день, когда бороться с упадком сил бесполезно

День, в течение которого упадок сил и, как следствие, нежелание что-ничуть делать ощутят самые активные и трудолюбивые люди.

Бороться с таким состоянием не следует – результата все равно не будет, поэтому – если, конечно, нет необходимости сдавать срочный проект – лучше посвятить это время отдыху.

Овен

Постарайтесь отказаться от общения с неприятными людьми – негативные эмоции, которые вы в результате получите, могут отрицательно сказаться не только на моральном, но и на физическом состоянии.

Телец

Не стоит навязывать свое общество людям, которые его не ценят: их расположение и дружбу вы вряд ли сможете завоевать, а вот самооценка с большой долей вероятности серьезно пострадает.

Близнецы

Хороший день для того, чтобы усилить положительную энергетику своего дома: для этого нужно не только вычистить все до блеска, но и выбросить вещи, которыми вы давно не пользуетесь – то есть, хлам.

Рак

Реализацию новых проектов необходимо отложить до начала следующей недели, все равно на сегодняшней энергетике вы их не потянете, так что лучше заняться рутинными обязанностями.

Лев

Посвятите день наведению порядка – в доме, компьютере, на рабочем столе и в мыслях: избавьтесь от отживших свое вещей, документов и убеждений – они мешают вам принять новое и тормозит ваше движение вперед.

Дева

Принимая важные жизненные решения, не обращайте внимания на доводы разума – он будет слишком практичным и расчетливым, а вот внутренний голос найдет единственно верный путь.

Весы

Работа сегодня спориться не будет, зато можно потратить свободное время на наведение порядка в документах – как реальных, так и виртуальных, находящихся в компьютерных папках.

Скорпион

В отношениях с любимым человеком может наметиться разлад – прежде чем обвинять его во всех смертных грехах, вспомните о том, что и вы далеко не ангел с крыльями, а значит, в чем-то перед ним виноваты.

Стрелец

Не стоит раздавать советы окружающим направо и налево, особенно если вас об этом не попросят, в противном случае вас могут поставить на место, объяснив, что каждый имеет право жить своим умом.

Козерог

Идея, которая в этот день придет вам в голову, будет иметь серьезные перспективы – не отказывайтесь от нее, даже если на первый взгляд она покажется вам безумной, а окружающие станут отговаривать вас от нее.

Водолей

Бездействие в этот день вам противопоказана, а лучшим отдыхом – в случае необходимости – станет смена вида деятельности: с активных занятий на пассивные, а затем наоборот.

Рыбы

Хороший день для встречи с друзьями – особенно с теми, кого вы давно не видели – например, одноклассниками или однокурсниками, воспоминания о совместном прошлом вызовут у вас приятные эмоции и придадут сил.

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