Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака: день, когда можно получить прибыль умственным трудом

День, символом которого является слон – олицетворение богатства и мудрости.
Время благоприятно для любой умственной и интеллектуальной деятельности, направленной, в том числе, и на получение материальных благ. Удаче также улыбнется тем, кто учится или учит других – новая информация хорошо усваивается и передается тем, кто в ней нуждается.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 29 августа для Овнов
На первый план выйдут бытовые и хозяйственные хлопоты, которые вы долгое время откладывали на потом – сегодня пришла пора заняться наведением порядка и уюта в собственном доме.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 29 августа для Тельцов
Решая интеллектуальную задачу, не стоит искать ответ на нее на просторах интернета, вполне достаточно порыться в своей памяти – там наверняка есть все необходимые вам сегодня знания – воспользуйтесь ими.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 29 августа для Близнецов
Не ввязывайтесь в решение чужих проблем, даже если вас будут убеждать, что это – благородное дело: так недолго навлечь на себя неприятности, к которым вы – в отличие от других – не имеет никакого отношения.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 29 августа для Раков
Не стоит лгать близкому человеку, напротив, необходимо сказать ему правду относительно ваших с ним отношений – таким образом их удастся вывести на новый уровень – как позитивный, так и негативный.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 29 августа для Львов
Необходимо заняться делами, которые неприемлемы для вашей широкой и деятельной натуры в силу своей монотонности – например, навести порядок в шкафах или рассортировать коммунальные счета.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 29 августа для Дев
День благоприятен для того, чтобы поставить точки над "и" в отношениях с людьми, с которыми вы давно балансируете на грани разрыва, после чего нужно будет либо расстаться, либо помириться с ними.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 29 августа для Весов
Тщательно анализируйте все, что будут говорить вам другие люди: далеко не все они будут придерживаться правдивых версий, поэтому верить никому на слово не стоит – можно серьезно ошибиться.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 29 августа для Скорпионов
Несмотря на то, что до вожделенной цели осталось всего пару шагов, это не повод для того, чтобы работать в выходной: дайте себе как следует отдохнуть, тогда в понедельник все дела удастся закончить легко и быстро.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 29 августа для Стрельцов
Не стоит отталкивать человека, который сегодня может обратиться к вам за помощью: доброе дело обязательно вернется сторицей, да и настроение в душе после него воцарится светлое и приятное.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 29 августа для Козерогов
Лучшее занятие в этот день – хозяйственные мелочи, от крупного проекта – например, генеральной уборки – сегодня рекомендуется отказаться, все равно сил и времени на него не хватит – придется бросить его на полдороге.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 29 августа для Водолеев
Во избежание физических травм необходимо избегать физической активности – чтобы не потянуть спину, нежелательно заниматься спортом, поднимать тяжести и делать резкие движения.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 29 августа для Рыб
Нельзя упускать возможность узнать что-то новое, даже если сделать это придется путем самообразования – уже завтра информация, которую вы запишите себе в актив, пригодится вам в работе.
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