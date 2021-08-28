Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака: день, когда можно получить прибыль умственным трудом

Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака: день, когда можно получить прибыль умственным трудом

День, символом которого является слон – олицетворение богатства и мудрости.

Время благоприятно для любой умственной и интеллектуальной деятельности, направленной, в том числе, и на получение материальных благ. Удаче также улыбнется тем, кто учится или учит других – новая информация хорошо усваивается и передается тем, кто в ней нуждается.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 29 августа для Овнов

На первый план выйдут бытовые и хозяйственные хлопоты, которые вы долгое время откладывали на потом – сегодня пришла пора заняться наведением порядка и уюта в собственном доме.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 29 августа для Тельцов

Решая интеллектуальную задачу, не стоит искать ответ на нее на просторах интернета, вполне достаточно порыться в своей памяти – там наверняка есть все необходимые вам сегодня знания – воспользуйтесь ими.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 29 августа для Близнецов

Не ввязывайтесь в решение чужих проблем, даже если вас будут убеждать, что это – благородное дело: так недолго навлечь на себя неприятности, к которым вы – в отличие от других – не имеет никакого отношения.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 29 августа для Раков

Не стоит лгать близкому человеку, напротив, необходимо сказать ему правду относительно ваших с ним отношений – таким образом их удастся вывести на новый уровень – как позитивный, так и негативный.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 29 августа для Львов

Необходимо заняться делами, которые неприемлемы для вашей широкой и деятельной натуры в силу своей монотонности – например, навести порядок в шкафах или рассортировать коммунальные счета.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 29 августа для Дев

День благоприятен для того, чтобы поставить точки над "и" в отношениях с людьми, с которыми вы давно балансируете на грани разрыва, после чего нужно будет либо расстаться, либо помириться с ними.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 29 августа для Весов

Тщательно анализируйте все, что будут говорить вам другие люди: далеко не все они будут придерживаться правдивых версий, поэтому верить никому на слово не стоит – можно серьезно ошибиться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 29 августа для Скорпионов

Несмотря на то, что до вожделенной цели осталось всего пару шагов, это не повод для того, чтобы работать в выходной: дайте себе как следует отдохнуть, тогда в понедельник все дела удастся закончить легко и быстро.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 29 августа для Стрельцов

Не стоит отталкивать человека, который сегодня может обратиться к вам за помощью: доброе дело обязательно вернется сторицей, да и настроение в душе после него воцарится светлое и приятное.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 29 августа для Козерогов

Лучшее занятие в этот день – хозяйственные мелочи, от крупного проекта – например, генеральной уборки – сегодня рекомендуется отказаться, все равно сил и времени на него не хватит – придется бросить его на полдороге.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 29 августа для Водолеев

Во избежание физических травм необходимо избегать физической активности – чтобы не потянуть спину, нежелательно заниматься спортом, поднимать тяжести и делать резкие движения.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 29 августа для Рыб

Нельзя упускать возможность узнать что-то новое, даже если сделать это придется путем самообразования – уже завтра информация, которую вы запишите себе в актив, пригодится вам в работе.

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