Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя расходовать силы на пустяки

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Приток энергии, который мы ощутим в это время, создаст иллюзию всесилия — она может стать причиной ошибок в работе и недоразумений отношениях с окружающими людьми. Особенно осторожными необходимо быть с высказываниями: любое сказанное в этот день слово может быть воспринято Вселенной как руководство к действию, поэтому важно не допускать злых мыслей и суждений и, особенно, осуждений — они могут негативно отразиться на тех, кто их себе позволил.

Овен

День идеально подходит для благотворительности: чем больше добрых дел вы сегодня сделаете, тем быстрее — и в более серьезном объеме — они к вам вернутся, став делом не только богоугодным, но и выгодным.

Телец

Окружающие будут не только доброжелательно настроены по отношению к вам, но и охотно придут на помощь в решении важных профессиональных вопросов, что сегодня может неоднократно вам понадобиться.

Близнецы

Нежелательно терять контроль над своими словами и мыслями, особенно — негативного характера: вырвавшись на волю, они могут оказать на редкость вредное влияние как на отношения с окружающими, так и жизнь в целом.

Рак

Не стоит упускать счастливую возможность презентовать себя перед начальством с наилучшей стороны, которая представится вам сегодня: аналогичное стечение обстоятельств может повториться нескоро.

Лев

Действия этого дня необходимо тщательно распланировать с самого утра, включив в него, несмотря на будний день, не только профессиональные, но и бытовые, а также личные дела — только так вам удастся все успеть.

Дева

Мощной положительной энергии, отпущенной вам в этот день, хватит для того, чтобы достичь любой цели — главное, выбрать именно ту, которая окажется самой главной в данный конкретный жизненный момент.

Весы

День благоприятен для любых профессиональных дел — можно приниматься даже за те проекты, которые вы — в силу их продолжительности и трудоемкости — до сих пор откладывали, как говорится, в долгий ящик.

Скорпион

Как бы ни сложились ваши отношения с окружающими людьми, постарайтесь в этот день высказывать в их адрес только добрые пожелания — так будет лучше не только тем, кому они адресованы, но и вам самим.

Стрелец

Не стоит давать поспешные и неразумные обещания, которые вы заведомо не сможете выполнить, даже если вас будут к этому вынуждать: рискуете заработать репутацию человека, с которым лучше не связываться.

Козерог

Ваш девиз на сегодняшний день — «больше дела, меньше слов»: слова, даже очень красивые и убедительные, необходимо заменить активными действиями, они будут более успешными, чем пустое сотрясание воздуха.

Водолей

Хороший день для хождения по начальственным кабинетам — его хозяева будут настроены по отношению к вам на редкость доброжелательно, поэтому без особых проблем поставят визу под необходимым документом.

Рыбы

Дар красноречия, который откроется у вас в этот день, позволят убедить в своей правоте любого — даже самого упрямого и несговорчивого — оппонента, особенно это коснется бесед с непосредственным начальством.

