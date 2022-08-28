Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака: день, когда серьезные дела нужно планировать после обеда

День, лунная энергия которого будет четко разделана на две половины: негативную и позитивную.

С утра раздражительность – и даже агрессия – будут витать в воздухе, но уже к обеду моральный климат нормализуется и настроение у людей улучшится. В это время можно проводить важные переговоры, заключать серьезные сделки и подписывать выгодные контракты, рассчитанные на длительное время. От физических нагрузок лучше отказаться – они чреваты переутомлением и травмами.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 августа для Овнов

Упреки, которые вы сегодня можете услышать от окружающих, не стоит принимать близко к сердцу: к вам они не имеют никакого отношения, и обидчики уже через пару дней поймут, что были неправы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 августа для Тельцов

Вам сегодня не стоит никого обманывать даже в мелочах – ложь очень быстро выяснится и запустит цепочку весьма неприятных для вас событий, так что лучше говорить правду, это, кстати, и приятнее.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 августа для Близнецов

Общение с близкими людьми может утомить вас, что, в свою очередь, приведет к бурному выяснению отношений, поэтому главное в любой ситуации – сдерживать эмоции.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 августа для Раков

Думая о том, как достичь поставленной цели, важно помнить, что она не всегда оправдывает средства: результат, полученный нечестным путем, вряд ли принесет вам в будущем добро и удачу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 августа для Львов

Пополнить запасы стремительно иссякающей энергии можно будет простыми и доступными способами – погуляв в парке, почитав хорошую книгу или послушав классическую музыку – хотя бы в записи.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 августа для Дев

Претензии близкого человека, которые он решится высказать в это время, скорее всего, будут необоснованными, поэтому постарайтесь не принимать их близко к сердцу – уже завтра он о них забудет.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 августа для Весов

Продумывая свои ближайшие профессиональные действия, постарайтесь прочитать их последствия хотя бы на несколько шагов вперед – так вам сразу станет понятно, стоит их делать или нет.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 августа для Скорпионов

Ваш девиз на сегодняшний день – "Спешите делать добро": чем больше хороших поступков вы в это время зачислите на свой счет, тем значительнее будет благодарность, которую пошлет вам судьба.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 августа для Стрельцов

Неважно, какие хлопоты ждут вас сегодня – бытовые или профессиональные, в любом случае главное – составить подробный план и тщательно ему следовать, не отвлекаясь на решение второстепенных вопросов.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 августа для Козерогов

Постарайтесь ни о чем не спорить с близкими людьми – даже совершенно безобидный повод может стать причиной ссоры, которая окажется продолжительной и может привести к серьезным последствиям.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 августа для Водолеев

От возможного общения с человеком из прошлого лучше отказаться – вероятнее всего, он появится в вашей жизни не с самыми добрыми намерениями – например, захочет за что-то отомстить.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 августа для Рыб

Важно беречь от житейских катаклизмов пожилых родственников – их энергетика находится практически на нуле, поэтому им самим, без вашей поддержки, будет сложно противостоять им.

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