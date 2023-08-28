Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака: очень успешный и продуктивный день

Неожиданные и мощные всплески энергии, которые можно будет почувствовать в этот день, сделают его успешным и продуктивным.

За какое бы дело мы ни взялись в это время, оно будет продвигаться как будто бы само собой – может даже создаться впечатление, что кто-то нам в нем помогает. Главное, сосредоточиться не на результате, а на процессе – только так можно будет сделать все качественно и в срок.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 августа для Овнов

До завершения важного профессионального проекта осталось сделать один – решительный, но сложный – рывок, поэтому очень важно сосредоточиться и довести дело до логического конца.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 августа для Тельцов

Чем бы вы ни занимались в этот день, постарайтесь трудиться активно, не лениться и не отвлекаться на пустяки, в противном случае работа застопориться и затянется надолго.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 августа для Близнецов

День не подходит для кардинальных жизненных перемен: важное решение, от которого зависят события ближайшего будущего, сегодня лучше не принимать – оно, скорее всего, окажется ошибочным.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 августа для Раков

Общение с окружающими будет отвлекать от работы, которую необходимо сделать как можно быстрее, поэтому не стоит ни с кем разговаривать по телефону и списываться в мессенджерах.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 августа для Львов

Давая ответы на важные житейские вопросы, необходимо прислушиваться к внутреннему голосу – он, в отличие от затуманенного в этот день разума, не подведет и подскажет единственно верную линию поведения.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 августа для Дев

В этот день ни в коем случае нельзя сомневаться в своих силах и способностях – малейшей неуверенности будет достаточно, чтобы уступить свое место коллегам-конкурентам.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 августа для Весов

Нежелательно приступать в реализации новых планов, успеха они все равно не принесут, поэтому лучше заняться делами, которые по какой-то причине на сегодняшний день остались незавершенными.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 августа для Скорпионов

В этот день можно восстанавливать справедливость на всех уровнях, поэтому если в вашем окружении есть человек, которого незаслуженно обидели, желательно вмешаться в ситуацию и защитить его.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 августа для Стрельцов

Не стоит ввязываться в споры с близкими людьми – выдвигая все новые и новые доводы, которые будут казаться вам убедительными, вы можете, не заметив этого, всерьез обидеть собеседника.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 августа для Козерогов

Сила зла в этот день настолько велика, что объявление ему войны – дело опрометчивое и самонадеянное, лучше сделать паузу и переждать, пока энергетика окружающего мира снова станет позитивной.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 августа для Водолеев

Велика вероятность того, что человек, обидевший вас когда-то, наконец-то получит по заслугам: воспринимайте случившееся без злорадства, а со спокойным достоинством.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 августа для Рыб

Любые финансовые операции в этот день вместо прибыли могут принести убыток, поэтому справедливо находятся под запретом, зато вполне можно составить касающиеся этой отрасли планы на будущее.

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