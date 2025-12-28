Гороскоп на 29 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нам в делах будет сопутствовать удача

Гороскоп на 29 декабря / © Credits

Обстоятельства для этого сложатся самые благоприятные, так что не стоит терять редкий шанс добиться успеха.

Удача будет сопутствовать нам в делах, так или иначе связанных с недвижимостью: и если начинать строительство дома или дачи в это время — в силу погодных условий — не самая лучшая идея, то делать генеральную уборку и украшать дом к Новому году не только можно, но и нужно.

Овен

Как и странно это прозвучит, но сегодня не стоит заниматься благотворительностью — велика вероятность стать жертвой мошенников, что — вместо помощи нуждающимся — приведет к обогащению нечестных людей.

Телец

Освежить отношения в браке поможет даже небольшая доля романтики: устроив приятный сюрприз своей второй половинке, вы сможете рассчитывать на соответствующее — нежное — отношение к себе.

Близнецы

День благоприятен для завершения дел, которые были отложены на потом: не стоит «тащить» за собой в новый год старые — как профессиональные, ак и личные — проблемы, самое время наконец-то решительно избавиться от них.

Рак

Сегодня желательно сосредоточиться исключительно на работе, запретив себе отвлекаться на разговоры по телефону и общение в мессенджерах: такое поведение — лучший способ завалить все намеченные на это время дела.

Лев

День благоприятен для долгожданных — в том числе, и крупны — покупок: все, что вы выберете сегодня в магазинах, включая новогодние подарки для родных и друзей, окажется на редкость удачным и прослужит долгие годы.

Дева

Принимая важные решения, тщательно их обдумывайте — действуя по наитию, без тщательного анализа ситуации, вы заложите под свое будущее «бомбу» замедленного действия, которая рано или поздно даст о себе знать.

Весы

День на редкость благоприятен для общения с начальством — под влиянием позитивных энергий оно не только благосклонно отнесется к новым идеям, но и выслушает — и удовлетворит — просьбу об увеличении зарплаты.

Скорпион

Непонимание, которое в этот день возможно в отношениях с близким человеком, испарится без следа, если вы начнете чем-то совестно заниматься — например, убирать, готовить или украшать свой дом к праздникам.

Стрелец

Лучший способ преодолеть хандру, которая может накрыть в этот день, это, несмотря на понедельник, найти время для приятных занятий — чтения, просмотра любимых фильмов или хобби, до которого обычно не доходят рук.

Козерог

Не стоит отказывать в помощи тем, кто вас сегодня о ней попросит: вам это, скорее всего, ничего не будет стоить, а для обратившегося к вам человека окажется неоценимой поддержкой в сложной жизненной ситуации.

Водолей

Накануне Нового года необходимо очистить дом от накопившейся в нем негативной энергетики — лучше всего, использовать энергию воды и огня, сначала тщательно вымыв его, а затем расставив везде горящие свечи.

Рыбы

Накануне Нового года особенно важно найти время для близких людей — можно устроить семейный ужин, посмотреть с детьми любимый фильм или почитать вслух книгу, а также совместными усилиями нарядить елку.

