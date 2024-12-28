Гороскоп на 29 декабря для всех знаков Зодиака: день обладающий энергией покоя и умиротворения

День, обладающий энергией покоя и умиротворения, который нужно провести соответственно – без суеты и спешки.

В течение суток нежелательно не только ссориться, конфликтовать и скандалить, но и просто повышать голос – звезды рекомендуют провести его в тишине. Обиды, нанесенные в этот день, будут еще долго нарушать равновесие в отношениях между обидчиками и обиженными. Вывод: если нет уверенности в том, что удастся усмирить эмоции, лучше ни с кем тесно н общаться.

Овен

Запас энергии, который в этот день будет иссякать, можно будет пополнить, пообщавшись с детьми или старшими родственниками, во втором случае вы получите еще и ценный совет, основанный на жизненном опыте.

Телец

Благоприятный день для домашних хлопот – особенно удачной будет генеральная уборка, а вот от ремонта – ак серьезного, так и косметического – лучше отказаться, ля него время еще не пришло.

Близнецы

Не стоит не только плохо говорить об окружающих людях, но и допускать дурные мысли и пожелания по отношению к ним – бумеранг, который никто не отменял, очень быстро прилетит обратно.

Рак

Сталкиваясь с агрессивно настроенными людьми, стоит проявить максимально сдержанность, а еще лучше и вовсе проигнорировать их выпады, сохранив таким образом свое душевное здоровье.

Лев

Приветствуются любые дела, если они направлены на добро: благотворительная помощь, оказанная в это время, не только принесет реальную пользу, но и в самом скором времени вернется сторицей.

Дева

Напряжение, которое - большой долей вероятности – возникнет в этот день, можно – и нужно! – снимать любыми доступными средствами, но наилучший результат даст общение с природой – например, прогулка в парке.

Весы

Необходимо сдерживать эмоции, как бы они ни старались выплеснуться через край: в состоянии возбуждения легко можно сделать то, о чем впоследствии придется пожалеть.

Скорпион

Лучшее лекарство от уныния, которое может нахлынуть в это время, – занятие любимым делом: если хобби пока нет, самое время им обзавестись – благо, способов проявить свой креатив, предостточно.

Стрелец

Раздражение, без которого сегодня никак не удастся обойтись, необходимо направить в мирное русло – например, на домашние хлопоты, в которых перед праздником недостатка у вас точно не будет.

Козерог

Не стоит общаться с человеком, который заведомо вызывает у вас раздражение: жизнь не настолько длинна, чтобы позволить себе тратить ее на такие неприятные вещи – особенно в предпраздничные дни.

Водолей

День благоприятен для любых финансовых операций: особенно удачными в это время окажутся покупки – от крупных до незначительных, впрочем, накануне праздника таких, как правило, не бывает.

Рыбы

Поддерживать настроение на высоком уровне поможет общение с любимыми друзьями или близкими людьми – главное, выбрать тех, кто точно не начнет упрекать или обижать, остальных лучше сегодня проигнорировать.

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