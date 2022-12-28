Гороскоп на 29 декабря для всех знаков Зодиака: день позитивной и продуктивной энергии

Позитивной – и продуктивной – энергии в этот день будет предостаточно, но это не значит, что ее можно растрачивать бездумно – направо и налево.

Проекты для реализации необходимо выбирать тщательно, в таком случае результатами сегодняшней профессиональной деятельности можно будет гордиться – в прямом смысле этого слова. К тому же необходимо рассчитывать своим силы так, чтобы завершить дела можно было за день, максимум – за два. Приближаются новогодние праздники, а их – несмотря на нынешнюю, непростую, ситуацию – вряд ли кому-то захочется провести за работой.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 декабря для Овнов

Постарайтесь в течение всего дня пребывать в хорошем – оптимистичном – состоянии духа: даже человеку, умудрившемуся вас обидеть, надо пожелать добра – звезды уверены: результат очень вас удивит.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 декабря для Тельцов

Поскольку окружающие вас люди сегодня настроены максимально доброжелательно, поэтому все дела – как профессионального, так и хозяйственного свойства – будут решаться легко и быстро.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 декабря для Близнецов

Осторожность сегодня желательно соблюдать во всем, но особенно тщательно необходимо контролировать свои слова – любое неосторожное высказывание может сыграть против представителей вашего знака.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 декабря для Раков

Сегодня может быть много желающих дать вам ценный совет, но прислушиваться надо только к тем, кому вы действительно доверяете, слова остальных нужно вежливо пропустить мимо ушей.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 декабря для Львов

День, несмотря на близость праздничных дней, идеально подходит для мозгового штурма, необходимого в работе над новым проектом: удастся достичь потрясающих результатов, которые пригодятся в новом году.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 декабря для Дев

Любой поступок, который вы совершите сегодня, в скором времени вернется к вам сторицей, поэтому важно, чтобы хороших дел в это время было как можно больше, а плохих – как можно меньше, а то и вовсе не было.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 декабря для Весов

Представителям вашего знака важно помнить, что работа – не волк, в лес не убежит, а вот любимый человек может устать от постоянного ожидания и обидеться – не стоит давать ему основания для этого.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 декабря для Скорпионов

С самого утра желательно составить подробный план профессиональных действий, которого желательно придерживаться неукоснительно, не отвлекаясь при этом на малозначительные дела и занятия.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 декабря для Стрельцов

Если на сегодня будет запланировано профессиональное совещание, в нем необходимо принять самое живое участие – день идеально подходит для того, чтобы рассказать о своих идеях начальству – их оценят по достоинству.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 декабря для Козерогов

Любые вопросы сегодня удастся решить не действием – даже очень активным, а словом: поговорив с человеком, от которого зависит важное решение, вы добьетесь гораздо больше, чем беготней и суетой.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 декабря для Водолеев

Мысли сегодня – впрочем, как и в любой другой день – должны быть исключительно позитивными, тогда и события, случившиеся в это время, окажутся соответствующими – добрыми – и наоборот.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 декабря для Рыб

Нежелательно использовать красноречие, которое отпустят вам сегодня звезды, в недобрых целях: своего вы, конечно, добьетесь, но, скорее всего, впоследствии сами об этом пожалеете.

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