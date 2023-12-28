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Гороскоп на 29 декабря для всех знаков Зодиака: день тихой радости

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 29 декабря для всех знаков Зодиака: день тихой радости

Гороскоп на 29 декабря для всех знаков Зодиака

Лунные энергии нынешнего дня располагают к праздникам и веселью, что в наше время для многих может оказаться неуместным. 

Однако важно помнить, что речь не обязательно идет о бурном проявлении эмоций – тихая радость тоже вполне вписывается настроения дня. Главное, не впадать в отчаяние, панику или тоску – войдя в резонанс с вибрациями лунных суток, что негативно отразиться на нашей жизни. 

Овен 

От физической – прежде всего, спортивной – нагрузки представителям вашего знака необходимо отказаться – велика вероятность травмироваться, что накануне праздника совершенно недопустимо. 

Телец 

Плохое настроение необходимо «лечить» либо при помощи искусства – прекрасное время для того, чтобы сходить в театр, либо занимаясь своим хобби – почему бы своими руками не сделать новогодние подарки. 

Близнецы 

Важно – разумеется, по возможности – держать под контролем ситуацию нынешнего дня – как в профессиональном, так и в житейском смысле, в противном случае она может завести вас сосем не в ту сторону. 

Рак 

Накануне Нового годы переходить на новый – здоровый – режим питания, наверное, не самая лучшая идея, но подумать о разумных ограничениях в питании не только можно, но и нужно. 

Лев 

Чтобы не получить пищевое отравление, следить за сроком годности продуктов, приобретаемых к праздничному столу – недобросовестные торговые сети в такое время выбрасывают в продажу просрочу. 

Дева 

Подготовка к празднику, конечно же, дело важное, но и о отдыхе забывать нельзя: постарайтесь найти время не только для уборки и готовки, но и для прогулок на свежем воздухе и даже просто бездействия. 

Весы 

Приобретая подарки к /Новому году, не гонитесь за дорогостоящими вещами – скорее всего они окажутся некачественными и прослужат недолго, что накануне праздника будет особенно обидным. 

Скорпион 

Покупая подарки для близких людей, не забудьте о себе – пусть небольшое, но приятное приобретение поднимет настроение, которое в последнее время – по самым разным причинам – оставляет желать лучшего. 

Стрелец 

Перепады настроения, которые будут свойственны вам сегодня, не самым лучшим образом отразятся на отношениях с окружающими людьми: поэтому постарайтесь держать эмоции под контролем или ограничьте общение. 

Козерог 

Представителям вашего знака не стоит недооценивать препятствий, которые моут возникать на пути к поставленной цели, но и переоценивать их тоже нежелательно – нужно спокойно и планомерно работать. 

Водолей 

Звезды предостерегают от беспечности, которую часто проявляют представители знака: так, не стоит ходить в темное время суток по безлюдным улицам и носить с собой крупные сумы денег. 

Рыбы 

Нежелательно сетовать на судьбу: сейчас на делает для вас все, что в ее силах, но столкнувшись с вашей неблагодарностью, вполне может и отвернуться – вот тогда у вас может появиться реальный повод для жалоб. 

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Дата публикации
Просмотры
764
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