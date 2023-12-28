Гороскоп на 29 декабря для всех знаков Зодиака: день тихой радости

Лунные энергии нынешнего дня располагают к праздникам и веселью, что в наше время для многих может оказаться неуместным.

Однако важно помнить, что речь не обязательно идет о бурном проявлении эмоций – тихая радость тоже вполне вписывается настроения дня. Главное, не впадать в отчаяние, панику или тоску – войдя в резонанс с вибрациями лунных суток, что негативно отразиться на нашей жизни.

Овен

От физической – прежде всего, спортивной – нагрузки представителям вашего знака необходимо отказаться – велика вероятность травмироваться, что накануне праздника совершенно недопустимо.

Телец

Плохое настроение необходимо «лечить» либо при помощи искусства – прекрасное время для того, чтобы сходить в театр, либо занимаясь своим хобби – почему бы своими руками не сделать новогодние подарки.

Близнецы

Важно – разумеется, по возможности – держать под контролем ситуацию нынешнего дня – как в профессиональном, так и в житейском смысле, в противном случае она может завести вас сосем не в ту сторону.

Рак

Накануне Нового годы переходить на новый – здоровый – режим питания, наверное, не самая лучшая идея, но подумать о разумных ограничениях в питании не только можно, но и нужно.

Лев

Чтобы не получить пищевое отравление, следить за сроком годности продуктов, приобретаемых к праздничному столу – недобросовестные торговые сети в такое время выбрасывают в продажу просрочу.

Дева

Подготовка к празднику, конечно же, дело важное, но и о отдыхе забывать нельзя: постарайтесь найти время не только для уборки и готовки, но и для прогулок на свежем воздухе и даже просто бездействия.

Весы

Приобретая подарки к /Новому году, не гонитесь за дорогостоящими вещами – скорее всего они окажутся некачественными и прослужат недолго, что накануне праздника будет особенно обидным.

Скорпион

Покупая подарки для близких людей, не забудьте о себе – пусть небольшое, но приятное приобретение поднимет настроение, которое в последнее время – по самым разным причинам – оставляет желать лучшего.

Стрелец

Перепады настроения, которые будут свойственны вам сегодня, не самым лучшим образом отразятся на отношениях с окружающими людьми: поэтому постарайтесь держать эмоции под контролем или ограничьте общение.

Козерог

Представителям вашего знака не стоит недооценивать препятствий, которые моут возникать на пути к поставленной цели, но и переоценивать их тоже нежелательно – нужно спокойно и планомерно работать.

Водолей

Звезды предостерегают от беспечности, которую часто проявляют представители знака: так, не стоит ходить в темное время суток по безлюдным улицам и носить с собой крупные сумы денег.

Рыбы

Нежелательно сетовать на судьбу: сейчас на делает для вас все, что в ее силах, но столкнувшись с вашей неблагодарностью, вполне может и отвернуться – вот тогда у вас может появиться реальный повод для жалоб.

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