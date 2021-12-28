Гороскоп на 29 декабря для всех знаков Зодиака: день упадка сил и апатии

Гороскоп на 29 декабря для всех знаков Зодиака: день упадка сил и апатии

День, когда упадок сил, апатию и депрессию в большей или меньшей степени ощутят все без исключения.

Не стоит бороться с отсутствием энтузиазма, заставляя себя работать через силу, толку от этого все равно не будет. Если над головой – и на душе – не висит дедлайн, имеет смысл дать себе отдохнуть: погулять в сквере или на берегу водоема, почитать и даже помечтать в свое удовольствие.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 декабря для Овнов

Нежелательно общаться с неприятными людьми – негативные эмоции, которые вы в результате получите, могут отрицательно сказаться не только на моральном, но и на физическом состоянии.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 декабря для Тельцов

Не стоит навязывать свое общество людям, которые его не ценят: общение с ними все равно не сложится, так что не стоит терять время и силы – лучше потратить их на более благодарное занятие.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 декабря для Близнецов

Хороший день для того, чтобы усилить положительную энергетику своего дома: для этого нужно не только сделать предпраздничную уборку, но и выбросить хлам, каким бы нужным он ни казался.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 декабря для Раков

Реализацию новых проектов необходимо отложить до начала января, все равно на сегодняшней энергетике вы их не потянете, так что лучше заняться рутинными обязанностями, завершающими годовой план.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 декабря для Львов

День благоприятен для подготовки к праздникам: можно – и нужно – наводить порядок на рабочем столе и в шкафах, делать уборку в доме. Чем тщательнее вы все уберете, тем лучше начнется новый год.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 декабря для Дев

Принимая важные жизненные решения, не обращайте внимания на доводы разума: каким бы убедительным он ни казался, его доводы будут слишком практичными и расчетливыми, а вот интуиция найдет верный путь.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 декабря для Весов

Работа сегодня спориться не будет, освободившееся время необходимо потратить на наведение порядка в документах – как реальных, так и виртуальных – компьютерных – папках.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 декабря для Скорпионов

Разлад, наметившийся в отношениях с любимым человеком, не только его вина – необходимо вспомнить о том, что и вы во многом перед ним виноваты, и попытаться, пока не поздно, исправить ситуацию.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 декабря для Стрельцов

Необходимо довести до ума дела, которые давно отлеживаются в долгом ящике – не стоит тянуть с ними дальше и переносить – в качестве "хвостов" – в новый год, это плохая примета.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 декабря для Козерогов

Нежелательно, демонстрируя полное отсутствие чувства такта, вмешиваться в чужую жизнь – желательно вспомнить о существовании своей, и все встанет на свои места.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 декабря для Водолеев

День категорически не подходит для профессиональной деятельности – на работе все будет идти вкривь и вкось, зато хобби – особенно связанное с наступающими праздниками – увлечет и принесет удовольствие.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 декабря для Рыб

Ссора двух близких людей – не повод для того, чтобы принимать чью-то сторону: оба вам одинаково дороги, а сделав выбор в пользу кого-то одного, вы рискуете надолго рассориться с другим.

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