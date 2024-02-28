Гороскоп на 29 февраля - 1 марта для всех знаков Зодиака: дни, когда нельзя действовать под влиянием эмоций

20-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, благоприятен для любых профессиональных и финансовых проектов.

Главное, не действовать спонтанно и под влиянием эмоций – даже будучи положительными, они заставят поспешить и гарантированно совершить ошибки, которые впоследствии придется исправлять. Поэтому действовать желательно решительно, но при этом вдумчиво и рассудительно, тогда можно будет рассчитывать на успех.

Овен

Дни приятных событий и хороших новостей, которые дадут вам понять, что жизнь – пусть и не так быстро, как хотелось бы – налаживается: постарайтесь не торопить события: все произойдет в свое время.

Телец

Время, когда не только можно, но и нужно использовать сложившуюся в вашей жизни ситуацию: для правильных выводов необходимо прежде всего обратить внимание на сны, приснившиеся в эти ночи.

Близнецы

Лучшая тактика, которая позволит вам в эти дни добиться поставленной цели, – это упорство: даже если окружающие будут говорить, что вы проявляете упрямство, стойте на своем до конца.

Рак

Вам в эти дни стоит помнить о том, что работа – не волк, и в лес не убежит, нужно заняться собой – причем речь идет как о физическом, так и о моральном уровне – внутренний комфорт важен на любом из них.

Лев

Вам удастся наконец-то решить задачу, которую некоторое время назад поставила перед вами жизнь – кстати, вы будете удивлены тому факту, насколько легко и просто можно будет это сделать.

Дева

На работе не хватайтесь за все сразу – такая тактика вряд окажется продуктивной и позволит вам добиться нужного результата: двигайтесь постепенно – от самых простых задач к самым сложным.

Весы

Время, когда не только можно, но и нужно рисковать – бокал шампанского будет вам обеспечен, но, тем не менее, звезды советуют вам не бросаться в омут головой, а подстраховаться, просчитав возможные последствия.

Скорпион

Заботясь о других, не забывайте при этом и о себе: это время благоприятно для того, чтобы уделить время себе – например, посетить парикмахера или просто отдохнуть, желательно в тишине и покое.

Стрелец

Любой добрый поступок, который вы совершите в эти дни, обязательно вернется к вам бумерангом, но – с одним условием: сделав что-то хорошее, вы тут же должны об этом забыть, не дожидаясь благодарности.

Козерог

Время благоприятно для давно назревшего серьезного разговора с близким человеком: в эти дни каждый будет готов не только услышать и понять друг друга, но и прийти к ожидаемому согласию.

Водолей

Напряженность в отношениях с близким человеком, которое будет ощущаться в эти дни, вполне может вылиться в серьезную ссору: чтобы подобного не произошло, нужно проявить максимальное терпение.

Рыбы

Если вы не готовы приступать к реализации важного профессионального проекта, возьмите тайм-аут и посвятите время планированию и разработке стратегии, которая позволит добиться цели.

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