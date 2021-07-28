Гороскоп на 29 июля для всех знаков Зодиака: день достижения сложных целей

День, когда можно замахнуться на самую серьезную и сложную цель, обстоятельства для ее достижения сложатся самые благоприятные.
Главным условием ее достижения станет уверенность в себе, которую нужно подпитывать, несмотря ни на что. Тем, кто хоть на минуту усомнится в собственных силах, рассчитывать не на что – их обойдут на повороте более удачливые, напористые и убежденные в своей непревзойденности соперники.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 29 июля для Овнов
Неожиданную прибыль, которую вы можете получить в этот день, желательно не растранжирить, а заставить работать на себя, инвестировав в какой-нибудь многообещающий проект.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 29 июля для Тельцов
К вероятному в этот день предложению занять более высокую должность или перейти на новое место работы важно отнестись с максимальным вниманием и хорошо продумать, не говоря сразу ни "да", ни "нет".
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 29 июля для Близнецов
Вместо того чтобы сомневаться в своих силах и метаться в поисках единственно правильного решения, нужно активно действовать, а уже там, по ходу дела, разбираться, что к чему.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 29 июля для Раков
День благоприятен для купли-продажи недвижимости: те, кто продает, сможет взять за свой объект замечательную цену, а те, кто покупает, очень выгодно приобретет дом или квартиру, так что не стоит медлить.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 29 июля для Львов
Звезды советуют не разменивать свои способности на мелкие дела, а заняться наконец-то глобальным проектом, который принесет вам не только солидное материальное вознаграждение, но и заставит говорить о вас.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 29 июля для Дев
Энергетика дня благоприятна для заслуженного отдыха: она позволит расслабиться и набраться сил как минимум на ближайшую неделю, а как максимум – на весь последующий месяц.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 29 июля для Весов
Ложь, сказанная в этот день, можно всерьез испортить отношения с близким человеком, поэтому не стоит обманывать самим и позволять делать это окружающим вас людям: помните, что правду говорить легко и просто.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на для 29 июля Скорпионов
День, когда риск, в соответствии со знаменитой поговоркой, как в профессии, так и в личной может действительно стать благородным делом, но прежде чем действовать, необходимо все же тщательно просчитать последствия.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 29 июля для Стрельцов
Возможно именно сегодня вы наконец-то получите шанс заняться работой своей мечты – постарайтесь его не упустить и приложить максимум усилий для того, чтобы оправдать оказанное вам звездами доверие.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 29 июля для Козерогов
День благоприятен для общения на всех уровнях, поэтому если вы давно хотели встретиться со старыми друзьями, устроить семейный праздник или вечеринку с одноклассниками, лучшего времени вам не найти.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 29 июля для Водолеев
Будьте максимально внимательны к идеям, которые сегодня в большом количестве будут приходить к вам в голову: пара-тройка из них окажется по-настоящему ценными, поэтому их необходимо будет взять в работу.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 29 июля для Рыб
Не стоит проявлять нетерпимость и раздражительность по отношению к близким людям – любая вспышка может привести к ссоре, которая со временем выльется в полноценный – и продолжительный – конфликт.
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