Гороскоп на 29 июля для всех знаков Зодиака: день, когда могут открыться провидческие способности

Гороскоп на 29 июля / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Преимущественно успех ждет тех, кто занимается научной и литературной деятельностью, журналистикой, архитектурой и дизайном, но и представители других творческих профессий в обиде не останутся. В это время также могут открыться провидческие способности, не стоит пренебрегать шансом узнать свою — и чужую — судьбу, найти пропавшую вещь, а, возможно, и человека, которые давно не давал о себе знать.

Овен

Несмотря на то, что люди в этот день не обижаются на замечания, особенно если они являются справедливыми, критиковать всех подряд — резко и без разбора — все же нежелательно — а вдруг вы ошибаетесь?

Телец

Откажитесь от навязчивого желания поучать окружающих вас людей и наставлять их, как говорят в таких случаях, на путь истинный — вряд ли они оценят вашу «заботу» о них по достоинству.

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Близнецы

Если нет возможности провести весь день на природе, постарайтесь отправиться в ближайший от вас парк или к водоему сразу же после обеда — проведя там даже немного времени, вы получите мощный заряд энергии.

Рак

Недопонимание, возникшее в последнее время в отношениях с близким человеком, можно ликвидировать, просто поговорив с ним откровенно — вы и сами удивитесь, как легко установить мир в семье.

Лев

День, несмотря на его будний статус, желательно провести с родными людьми: и у вас, и у них накопилось много интересных тем для обсуждения, к тому же, общаясь, вы сможете, как говорится, отдохнуть душой.

Дева

На редкость результативный день, когда удастся не только завершить отложенные в долгий ящик дела, но и решить много новых задач, наверстав упущенное за предыдущий период времени.

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Весы

Делая важный — профессиональный или жизненный — выбор, внимательно выслушайте все советы, которые дадут вам друзья и родные, но решение все-таки принимайте самостоятельно — вам лучше знать, как поступить.

Скорпион

Удача будет сопутствовать во всех делах — как профессиональных, так и личных, а уж чем именно лучше сегодня заниматься, зависит от того, что для вас сейчас важнее и интереснее — первое или второе.

Стрелец

В этот день считается плохой приметой кому-нибудь что-нибудь давать, даже если речь идет о пресловутой поваренной соли — считается, что таким образом можно передать другому человеку часть своей удачи.

Козерог

Несмотря на будний день рекомендуется на время отложить даже очень важную работу и побаловать себя: погулять на свежем воздухе, сходить в салон красоты, или устроить прямо на дому сеанс ароматерапии.

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Водолей

Планируя свою жизнь на ближайшее будущее, прислушивайтесь к внутреннему голосу — он, в отличие от прагматичных доводов разума, вас не подведет, дав максимально правильный и толковый совет.

Рыбы

Если вам понадобится помощь кого-то из окружающих, смело просите о ней — сегодня люди будут благожелательно настроены по отношению друг к другу, поэтому с радостью придут вам на помощь.

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