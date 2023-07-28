Гороскоп на 29 июля для всех знаков Зодиака: день, когда прошлое вернется в нашу жизнь

День, когда прошлое вторгается в нашу жизнь не просто так: его цель – заставить нас исправить сделанные ошибки.
Поскольку в данном случае речь идет о выходном дне, нетрудно предположить, что касаться они будут личной жизни – отношений с родными и любимыми нами людьми. Чем бы мы ни начали заниматься в это время, останавливаться – и тем более прерывать работу – не следует, тогда, скорее всего, ее уже не удастся закончить, и оно будет будоражить нас своей незаконченностью.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 29 июля для Овнов
День, когда – разумеется, по мнению звезд – разумная доля эгоизма представителям вашего знака не помешает: выходной – прекрасное время для того, чтобы ненадолго позабыть о других и позаботится о себе.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 29 июля для Тельцов
События из прошлого, о которых напомнит вам сегодняшний день, помогут решить один важный вопрос: вы с удивлением вспомните, что однажды уже оказывались в подобной ситуации, и найдете выход из нынешней.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 29 июля для Близнецов
День благоприятен для того, чтобы провести максимум времени со своей семьей: в пылу работы вы часто обделяете их вниманием, в котором они очень нуждаются, так почему бы сегодня не исправить ситуацию.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 29 июля для Раков
Свободное от домашней работы – или отдыха – время желательно посвятить размышлениям о том, что в профессиональном отношении вы делаете правильно, а в чем – ошибаетесь: выводы помогут вам преуспеть.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 29 июля для Львов
Нельзя падать духом, даже если будет казаться, что все в жизни идет наперекосяк: постарайтесь найти положительный момент и сосредоточьтесь на нем – так вам, возможно, удастся переломить ход событий.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 29 июля для Дев
Не стоит игнорировать недомогание, даже если оно покажется вам не стоящим внимания: обратившись к врачу, вы сможете застать заболевание на самой ранней его стадии и довольно быстро от него избавиться.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 29 июля для Весов
Общаясь с друзьями, постарайтесь не припоминать им былые обиды: во-первых, это вряд ли позитивно скажется на ваших отношениях, а во-вторых, вашей вины в тех ссорах не меньше, так что стоит спросить и с себя.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 29 июля для Скорпионов
Мощную позитивную энергию, прилив которой вы почувствуете в этот день, необходимо направить на помощь тем, кто в ней нуждается – причем, это касается как близких, так и совершенно незнакомых людей.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 29 июля для Стрельцов
За новые дела, даже если они касаются всего лишь хозяйственно-бытовой сферы, сегодня лучше не браться – успеха в них ожидать н6е приходится, поэтому нужно доделать начатое, а еще лучше – отдохнуть.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 29 июля для Козерогов
Совершив ошибки, важно сделать из них правильные выводы, только такой – продуктивный – подход позволит решить проблему, в противном случае придется «наступать на грабли» снова и снова.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 29 июля для Водолеев
Любой вопрос сегодня – даже если он касается хлопот по дому – желательно решать с креативной точки зрения, тогда дело пойдет быстрее, а настроение окажется позитивным, что, в свою очередь, увеличит работоспособность.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 29 июля для Рыб
Нежелательно возлагать большие надежды на этот день – сделать все запланированное все равно не удастся, поэтому имеет смысл посвятить день любимому занятию – например, почитать или посмотреть хорошее кино.
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