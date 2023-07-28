Гороскоп на 29 июля для всех знаков Зодиака: день, когда прошлое вернется в нашу жизнь

День, когда прошлое вторгается в нашу жизнь не просто так: его цель – заставить нас исправить сделанные ошибки.

Поскольку в данном случае речь идет о выходном дне, нетрудно предположить, что касаться они будут личной жизни – отношений с родными и любимыми нами людьми. Чем бы мы ни начали заниматься в это время, останавливаться – и тем более прерывать работу – не следует, тогда, скорее всего, ее уже не удастся закончить, и оно будет будоражить нас своей незаконченностью.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 июля для Овнов

День, когда – разумеется, по мнению звезд – разумная доля эгоизма представителям вашего знака не помешает: выходной – прекрасное время для того, чтобы ненадолго позабыть о других и позаботится о себе.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 июля для Тельцов

События из прошлого, о которых напомнит вам сегодняшний день, помогут решить один важный вопрос: вы с удивлением вспомните, что однажды уже оказывались в подобной ситуации, и найдете выход из нынешней.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 июля для Близнецов

День благоприятен для того, чтобы провести максимум времени со своей семьей: в пылу работы вы часто обделяете их вниманием, в котором они очень нуждаются, так почему бы сегодня не исправить ситуацию.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 июля для Раков

Свободное от домашней работы – или отдыха – время желательно посвятить размышлениям о том, что в профессиональном отношении вы делаете правильно, а в чем – ошибаетесь: выводы помогут вам преуспеть.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 июля для Львов

Нельзя падать духом, даже если будет казаться, что все в жизни идет наперекосяк: постарайтесь найти положительный момент и сосредоточьтесь на нем – так вам, возможно, удастся переломить ход событий.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 июля для Дев

Не стоит игнорировать недомогание, даже если оно покажется вам не стоящим внимания: обратившись к врачу, вы сможете застать заболевание на самой ранней его стадии и довольно быстро от него избавиться.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 июля для Весов

Общаясь с друзьями, постарайтесь не припоминать им былые обиды: во-первых, это вряд ли позитивно скажется на ваших отношениях, а во-вторых, вашей вины в тех ссорах не меньше, так что стоит спросить и с себя.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 июля для Скорпионов

Мощную позитивную энергию, прилив которой вы почувствуете в этот день, необходимо направить на помощь тем, кто в ней нуждается – причем, это касается как близких, так и совершенно незнакомых людей.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 июля для Стрельцов

За новые дела, даже если они касаются всего лишь хозяйственно-бытовой сферы, сегодня лучше не браться – успеха в них ожидать н6е приходится, поэтому нужно доделать начатое, а еще лучше – отдохнуть.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 июля для Козерогов

Совершив ошибки, важно сделать из них правильные выводы, только такой – продуктивный – подход позволит решить проблему, в противном случае придется «наступать на грабли» снова и снова.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 июля для Водолеев

Любой вопрос сегодня – даже если он касается хлопот по дому – желательно решать с креативной точки зрения, тогда дело пойдет быстрее, а настроение окажется позитивным, что, в свою очередь, увеличит работоспособность.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 июля для Рыб

Нежелательно возлагать большие надежды на этот день – сделать все запланированное все равно не удастся, поэтому имеет смысл посвятить день любимому занятию – например, почитать или посмотреть хорошее кино.

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