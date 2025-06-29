Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака: день кардинальных жизненных перемен

Гороскоп на 29 июня / © Credits

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Поскольку предотвратить их нельзя — они предопределены судьбой, поэтому имеет смысл принять их неизбежность, по возможности, минимизировав негатив и подчеркнув и приумножить позитив.

Также нельзя совершать неприглядные поступки, интриговать, злословить, сплетничать и желать другим зла даже в мыслях — все это может негативно сказаться не на тех, против кого направлено, а на нас самих.

Овен

Благоприятное время для общения с друзьями — даже если вы общаетесь с ними ежедневно и, казалось бы, давно все сказали друг другу, сегодня вам неожиданно удастся узнать о них что-то новое и интересное.

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Телец

Не стоит даже пытаться выполнить намеченный на этот день план: обстоятельства сложатся таким образом, затраченные усилия изрядно вас вымотают, но в результате окажутся до обидного напрасными.

Близнецы

Не свойственная вам неуверенность в своих силах, которую вы — совершенно неожиданно дл себя — испытаете в этот день, может помешать вам замахнуться на серьезные профессиональные достижения.

Рак

Пора расстаться с обидой на близкого человека, которая уже довольно долгое время отравляет вам душу и мешает вам полноценно жить: отпустив плохие воспоминания, вы сами удивитесь тому, на легко станет у вас на душе.

Лев

Не стоит искать тех, кто, по вашему мнению, может быть виноват в ваших проблемах и неприятностях, лучше начать с себя: сделав выводы из собственных ошибок, вы сможете избежать их в будущем.

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Дева

Звезды настоятельно рекомендуют вам воздержаться от риска в любом его виде, даже если он покажется вам минимальным — сегодня он может оказаться особенно опасным и приведет к серьезным потерям.

Весы

Принимая важное решение, постарайтесь тщательно взвесить все «за» и «против»: поспешность в таком деле может стоит вам дорого — из-за торопливости вы неминуемо совершите досадную ошибку.

Скорпион

Не стоит отклоняться от пути к цели, которую вы сами себе наметили: либо идите упорно и без сомнений прямо, либо вовсе откажитесь от этой идеи: бросаясь из стороны в сторону вы своего не добьетесь.

Стрелец

В этот день нежелательно прислушиваться к чужим советам, от кого бы они ни исходили, но особенно нужно остерегаться малознакомых людей — как окажется впоследствии, жить своим умом и проще, и удобней.

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Козерог

Нежелательно растрачивать драгоценную энергию, отпущенную вам звездами в этот день, на второстепенные дела, без которых вполне можно обойтись, — сосредоточьтесь на самой важной задаче.

Водолей

Не стоит впадать в отчаяние из-за мелких проблем, которые могут возникнуть в этот день — скорее всего, уже завтра вы о них и не вспомните, а так что поберегите нервные клетки — не тратьте их зря.

Рыбы

День благоприятен для романтических свиданий, объяснений в любви или даже назначения дня помолвки или свадьбы, а отношения, начатые в это время, обещают быть длительными и счастливыми.

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