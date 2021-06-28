Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака: день, когда лучше ни с кем не общаться

Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака: день, когда лучше ни с кем не общаться

День отрицательной энергетики, когда очень легко изменить самому себе, поддаться искушению, попасть под чужое влияние.

Ввиду негативного влияния, которое люди оказывают друг на друга, лучше ни с кем не общаться и – разумеется, по возможности – провести день в одиночестве. Если ни первое, ни второе невозможно, нужно как можно меньше общаться, ограничиваясь односложными предложениями. Можно отдыхать на природе – она подарит силы, которые сейчас находятся на исходе.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 29 июня для Овнов

От душевных переживаний, которые будут одолевать вас в это время, спасет физическая работа: в квартире можно затеять генеральную уборку, на даче – поработать в саду, и от плохого настроения не останется и следа.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 29 июня для Тельцов

Советы других людей, даже если они будут казаться более чем убедительными, стоит пропускать мимо ушей – они принесут пользу только тем, кого их выскажет, вам же надо жить своим умом.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 29 июня для Близнецов

Чересчур доверяя мнению других людей, вы можете попасть под их – не всегда добросовестное – влияние, о чем впоследствии придется пожалеть, но исправить что-либо уже возможным не представится.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 29 июня для Раков

Не лучший день для встреч с друзьями и семейных посиделок – что-то обязательно пойдет не так, и вместо приятного общения вы получите скучное – а, возможно, и конфликтное – времяпрепровождение.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 29 июня для Львов

Генеральная уборка в доме – мытье полов и окон, удаление пыли с гладких и мягких поверхностей, наведение порядка в шкафах – позволит улучшить его энергетический фон, изменив его с негативного на позитивный.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 29 июня для Дев

Не стоит не только совершать какие-либо финансовые операции, но и просто брать в руки деньги – это может стать плохой приметой и в скором времени привести к значительному ухудшению материального положения.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 29 июня для Весов

Не стоит доказывать людям свою правоту, даже если вы абсолютно в ней уверены: сегодня ваше восприятие окружающего мира может быть искажено, поэтому лучше не настаивать на своих доводах.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 29 июня для Скорпионов

Сегодня не стоит никому ничего обещать: сдержать слово по самым разным причинам, скорее всего, не удастся, а репутация человека, которому нельзя доверять, закрепится за вами надолго.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 29 июня для Стрельцов

От встреч – как деловых, так и личных – сегодня лучше отказаться: запланированных договоренностей достичь все равно не удастся, а вот поссориться из-за ерунды можно будет легко.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 29 июня для Козерогов

Новые знакомства в этот день вместо приятных отношений могут нести в себе опасность, поэтому необходимо вспомнить предостережение Михаила Булгакова и не разговаривать с неизвестными.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 29 июня для Водолеев

В этот день очень важно избавиться от негативных воспоминаний, особенно если они связаны с предметами, находящимися в доме: вещи, сувениры или книги, на которые тяжело смотреть, лучше кому-то подарить или выбросить.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 29 июня для Рыб

Семейные торжества – если, конечно, вы не хотите, чтобы они закончились грандиозным скандалом – лучше перенести на другой день, сегодня же нужно ограничиться общением по телефону.

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