Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит принимать решения на эмоциях

День, когда – впрочем, как и в любое другое время – не стоит принимать важные решения под влиянием эмоций.
Они исказят восприятие действительности, а значит, сделают вероятной ошибку, которую впоследствии придется исправлять, а это отнимет и время, и силы, а их можно потратить на более продуктивное занятие. Стоит обратить внимание на недопонимание с любимым человеком – возможно, именно сегодня есть шанс поговорить начистоту и исправить положение.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 29 июня для Овнов
Не отказывайте близкому человеку в разговоре по душам: скорее всего, он попал в непростую житейскую ситуацию и ему требуется ваш совет – в ваших силах сделать так, чтобы он был правильным.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 29 июня для Тельцов
Не стоит надевать на себя маску, чтобы показаться окружающим лучше, чем вы есть на самом деле: все равно обмануть в этом смысле никакого не удастся, а выглядеть вы будете очень глупо.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 29 июня для Близнецов
Благотворительность приветствуется всегда, но сегодня – особенно, поэтому несмотря на то, что представители вашего знака всегда думают исключительно о собственных интересах, позаботьтесь о других.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 29 июня для Раков
Отправляясь на шопинг, постарайтесь не сорить деньгами: покупайте только то, что вам действительно необходимо, и проходите мимо вещей, без которых можете обойтись – сами себе потом спасибо скажете.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 29 июня для Львов
Любые дела – как профессиональные, так и бытовые – не дадут мгновенного, сиюминутного результата, но это не значит, что от них необходимо отказаться – просто нужно немного потерпеть.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 29 июня для Дев
Любые добрые дела, которые вы сделаете сегодня, обязательно вернутся сторицей, поэтому не скупитесь на благодеяния по отношению к тем, кто будет в них нуждаться и попросит вас о помощи.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 29 июня для Весов
Похоже, вы осознали свои ошибки – как профессионального, так и личного свойства, но сегодня желательно подумать о том, как их исправить – только сделав это, можно будет активно двигаться вперед.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 29 июня для Скорпионов
День желательно использовать для очищения на всех уровнях, но прежде всего физическом: желательно посетить SPA-салон, а если это невозможно, устроить его на дому – усталость как рукой снимет.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 29 июня для Стрельцов
Не стоит переживать все, что вас печалит, в одиночестве: постарайтесь выговориться, пообщавшись с человеком, которому вы безоговорочно доверяете – вам сразу же станет легче.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 29 июня для Козерогов
Звезды настоятельно рекомендуют вам сегодня – и всегда – больше двигаться, особенно если у вас сидячая работа: на работу и с работы пройдитесь пешком, в обеденный перерыв прогуляйтесь в парке.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 29 июня для Водолеев
Не стоит обращать внимания на слухи, которые – разумеется, из лучших побуждений – передаст вам кто-то из окружающих вас людей, лучше подумайте о том, зачем они это делают.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 29 июня для Рыб
Сегодня не лучшее время для ухода за собой: визит в салон красоты – даже если он был запланирован заранее – лучше отложить, поскольку его итог вместо радости может принести огорчение.
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