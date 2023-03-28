Гороскоп на 29 марта для всех знаков Зодиака: день, когда над людьми властвуют силы зла

День, когда силы зла властвуют над людьми – даже самыми сильными и уверенными в себе – безраздельно.

Чтобы не стать их жертвой, необходимо соблюдать максимальную осторожность во всем – от решения рабочих вопросов до общения с соседями, не говоря уже о переходе улицы в неположенном месте. Особенно важно беречься от травм, ссоры и скандалы тоже не пойдут не пользу – выйти из них без потерь в это время не получится.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 марта для Овнов

Настроение в этот день могут испортить дурные предчувствия: не стоит обращать на них внимания: они являются не более чем негативным влиянием Луны, поэтому к реальности не имеют никакого отношения.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 марта для Тельцов

Эмоциональны всплески, которые будут сегодня вероятны как никогда, могут всерьез расшатать вашу нервную систему, поэтому постарайтесь сдерживать игру нервов – до добра это вас не доведет.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 марта для Близнецов

Чем больше хорошего вы будете видеть в событиях, происходящих с вами в этот день, тем положительнее они окажутся на самом деле, так что можно – и нужно! – практиковать позитивное мышление.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 марта для Раков

День неблагоприятен для активной деятельности, поэтому рекомендуется провести его в тишине и покое, занявшись чем-нибудь сколь приятным, столь и полезным – например, своим хобби.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 марта для Львов

Замечания, которые сделают вам ваши близкие, покажутся придирками, но на самом деле будут иметь под собой основания, поэтому не стоит их игнорировать – они могут быть вам полезными.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 марта для Дев

Не стоит реагировать на неадекватное поведение окружающих: даже если кому-то из них удастся всерьез зацепить вас, сделайте вид, что не расслышали или даже не заметили – останетесь в выигрыше.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 марта для Весов

Ваш дипломатический талант и желание примирить даже самых несговорчивых оппонентов могут сослужить вам недобрую службу: сегодня в чужие конфликты лучше не встревать – окажется себе дороже.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 марта для Скорпионов

Звезды советуют посвятить нынешний день решению профессиональных вопросов – причем чем плотнее будет ваш рабочий график, чем меньше шансов испортить настроение себе или другим.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 марта для Стрельцов

Главным врагом для вас сегодня станет лень, которую можно – и нужно! – преодолеть самым неожиданным способом: попробуйте разозлиться на себя – это станет замечательной мотивацией для успешной работы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 марта для Козерогов

Негативные мысли повлекут за собой столь же неприятные последствия: зато, чем больше вы будете надеяться на хорошее, тем приятнее окажутся происходящие с вами события.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 марта для Водолеев

Необходимо воздержаться от ссор и конфликтов, особенно с близкими, даже если вам будет казаться, что без них не обойтись: проблему вы таким образом не решите, а отношения испорите всерьез и надолго.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 марта для Рыб

Важно отказаться от общения с людьми, вызывающими негативные эмоции: реакция на беседы с ними может оказаться даже более серьезной, чем обычно, так что лучше не нагружать свою нервную систему.

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