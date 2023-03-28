Гороскоп на 29 марта для всех знаков Зодиака: день, когда над людьми властвуют силы зла

День, когда силы зла властвуют над людьми – даже самыми сильными и уверенными в себе – безраздельно.
Чтобы не стать их жертвой, необходимо соблюдать максимальную осторожность во всем – от решения рабочих вопросов до общения с соседями, не говоря уже о переходе улицы в неположенном месте. Особенно важно беречься от травм, ссоры и скандалы тоже не пойдут не пользу – выйти из них без потерь в это время не получится.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 29 марта для Овнов
Настроение в этот день могут испортить дурные предчувствия: не стоит обращать на них внимания: они являются не более чем негативным влиянием Луны, поэтому к реальности не имеют никакого отношения.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 29 марта для Тельцов
Эмоциональны всплески, которые будут сегодня вероятны как никогда, могут всерьез расшатать вашу нервную систему, поэтому постарайтесь сдерживать игру нервов – до добра это вас не доведет.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 29 марта для Близнецов
Чем больше хорошего вы будете видеть в событиях, происходящих с вами в этот день, тем положительнее они окажутся на самом деле, так что можно – и нужно! – практиковать позитивное мышление.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 29 марта для Раков
День неблагоприятен для активной деятельности, поэтому рекомендуется провести его в тишине и покое, занявшись чем-нибудь сколь приятным, столь и полезным – например, своим хобби.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 29 марта для Львов
Замечания, которые сделают вам ваши близкие, покажутся придирками, но на самом деле будут иметь под собой основания, поэтому не стоит их игнорировать – они могут быть вам полезными.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 29 марта для Дев
Не стоит реагировать на неадекватное поведение окружающих: даже если кому-то из них удастся всерьез зацепить вас, сделайте вид, что не расслышали или даже не заметили – останетесь в выигрыше.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 29 марта для Весов
Ваш дипломатический талант и желание примирить даже самых несговорчивых оппонентов могут сослужить вам недобрую службу: сегодня в чужие конфликты лучше не встревать – окажется себе дороже.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 29 марта для Скорпионов
Звезды советуют посвятить нынешний день решению профессиональных вопросов – причем чем плотнее будет ваш рабочий график, чем меньше шансов испортить настроение себе или другим.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 29 марта для Стрельцов
Главным врагом для вас сегодня станет лень, которую можно – и нужно! – преодолеть самым неожиданным способом: попробуйте разозлиться на себя – это станет замечательной мотивацией для успешной работы.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 29 марта для Козерогов
Негативные мысли повлекут за собой столь же неприятные последствия: зато, чем больше вы будете надеяться на хорошее, тем приятнее окажутся происходящие с вами события.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 29 марта для Водолеев
Необходимо воздержаться от ссор и конфликтов, особенно с близкими, даже если вам будет казаться, что без них не обойтись: проблему вы таким образом не решите, а отношения испорите всерьез и надолго.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 29 марта для Рыб
Важно отказаться от общения с людьми, вызывающими негативные эмоции: реакция на беседы с ними может оказаться даже более серьезной, чем обычно, так что лучше не нагружать свою нервную систему.
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